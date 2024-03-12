سحور رمضان لازم تكون في .. طريقة عمل الطعمية فى المنزل هشة وخفيفة .. سر تتبيلة المحلات محدش هيقولك عليها غيرنا

يمكنك معرفة طريقة عمل الطعمية فى المنزل، حيث

تقوم عجينة الطعمية بتعزيز متعة المذاق في المطبخ المصري، فهي تتميز بمزيجها من القرمشة والنعومة، وتقديمها في محلات الفول تضيف لها طابعاً خاصاً، يمكنك تحضير عجينة الطعمية بسهولة في المنزل، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة طهي صحية ولذيذة، في هذا السياق، نقدم لكم طريقة مبسطة لإعداد عجينة الطعمية في المنزل، متبعين الأسرار التي تجعلها تشبه تلك المقدمة في المحلات الشهيرة للفول.

مكونات عمل الطعمية فى المنزل

سنستكشف طريقة عمل الطعمية فى المنزل، المعروفة أيضًا بالفلافل، من البداية حتى التقديم.

ستحتاج إلى مكونات مثل الفول المدشوش المنقوع والمصفى.

البصل.

الثوم.

الكرات المقطعة.

الكزبرة.

الشبت.

البقدونس.

الملح.

الكزبرة الناشفة.

الكمون المطحون.

الشطة.

وبيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير الطعمية فى المنزل

يبدأ التحضير بتنقية الفول وغسله جيدًا، يُوضع في وعاء وينقع ليلة كاملة (24 ساعة).

مع تغيير الماء بين الحين والآخر. بعد ذلك، يتم تصفية الفول وتصريف الماء.

يتم قطع وغسل الخضار (الشبت، البقدونس، الكزبرة، الكرات).

يتم قطع البصل إلى أربع قطع.

يُفرم الفول المنقوع المصفى مع الخضار والبصل والثوم باستخدام الكبة أو المفرمة الكهربائية للحصول على عجينة متجانسة.

يمكن حفظ العجينة الزائدة في أكياس وتجميدها للاستخدام لاحقًا.

ثم يتم إضافة التوابل (الملح، الكزبرة، الكمون، الشطة) إلى العجينة.

يُحرك الخليط جيدًا لتوزيع التوابل تمامًا.

يتم إضافة نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم قبل القلي مباشرة للحصول على عجينة هشة.

يُسخن زيت غزير في قدر عميق على النار، يتم وضع العجينة بشكل دائري في الزيت والضغط عليها باليد لتشكيلها.

يُقلى الطعمية حتى تصبح ذهبية اللون ومطهية من الداخل.

بعد القلي، توضع الطعمية على مناشف المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

يُقدم الطعمية الساخنة ويمكن تقديمها مع الخبز أو الخضروات الطازجة أو الصلصات حسب الرغبة.

تمتع بتحضير وتناول الطعمية المنزلية اللذيذة!

أسرار نجاح عمل طعمية زي المحلات

لتحقيق طعمية مميزة ومثالية، يمكن اتباع بعض الأسرار والنصائح التي تميز عملية التحضير.