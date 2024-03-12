عاجل.. وزارة المالية توضح موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وأماكن الصرف بالزياده الجديده 50%

يتساءل العديد من المواطنين المصريين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، حيث أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء أول أيام شهر رمضان المبارك، كما أنه من المحتمل صرف المرتبات بالزيادة الجديدة لكافة المواطنين الموظفين بالدولة، وأيضًا الهيئات الاقتصادية وزيادة المعاشات التي أقرها الرئيس السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس الجاري لجميع الموظفين في الدولة، كما أنه من المقرر أن موعد الصرف سيكون في يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، كما أن الصرف سيستمر لمدة خمسة أيام، وسيكون أخر يوم للصرف هو يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من هذا الشهر.

زيادة مرتبات شهر مارس

قام وزير المالية في جمهورية مصر العربية بتوضيح الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة لجميع الموظفين العاملين في الدولة، حيث أن موظفي الدرجة السادسة والخامسة وأيضًا الرابعة إجمالي الزيادة يبلغ 1000 جنيهًا، كما أن موظفي الدرجة الثالثة والثانية وأيضًا الدرجة الأولى يبلغ مقدار الزيادة حوالي 1100 جنيه مصري، أما موظفي درجة المدير العام والعالية ودرجة الممتاز فيبلغ مقدار الزيادة حوالي 1200 جنيهًا.

الأماكن التي يمكن صرف مرتبات شهر مارس منها

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عن الأماكن التي يمكن للمواطنين الموظفين صرف المرتبات الخاصة بهم من خلالها، وهذه الأماكن هي: