كنافة زمان الفاخرة.. طريقه عمل الكنافه ووصفة الكنافة الأصلية وسر اللون الذهبي بطريقة أول مرة تعرفيها

يبحث الكثير من الأمهات وربات المنزل عن طريقه عمل الكنافه تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات، والذي تحاول فيه الأمهات وربات المنزل أطعام الأولاد والزوج أشهي الماكولات والأطعمة الذيذة، ومن المتعارف عليه أنه في خلال شهر رمضان المبارك لا يخلو أي بيت من الكنافة المصرية الأصيلة، لانها الطبق المفضل لدي الأسر المصرية في شهر رمضان المبارك كما يتناول الأشخاص أيضاً القطايف ويشربون قمر الدين فتلك العادات الجميلة لا تزال موجودة في كل بيت مصري.

طريقه عمل الكنافه

سنستعرض معكم في موقعنا الأخباري البديل طريقه عمل الكنافه وسر اللون الذهبي، ولكن أولاً يجب علينا تجهيز المقادير التالية:

المكونات

كيلو كنافة.

كوب سمنة.

ربع كوب من السكر.

ربع معلقة قرفة مطحونة.

2 كوب من المكسرات المقطعة.

2 كوب من السكر و كوب من الماء وعصير ليمون للشربات.

خطوات عمل الكنافة

سنستعرض معكم الأن خطوات عمل الكنافة ويجب أتباع الخطوات بحرص لعمل كنافة لذيذة واليكي الخطوات:

طريقة التحضير