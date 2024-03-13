انجح طريقة لعمل عجينة القطايف.. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل زي المحلات جربيها ولن تندمي ابدا

من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها مع بداية قدوم شهر رمضان الكريم هو طريقة عمل عجينة القطايف، خاصة لأن القطايف من الذ و اشهى اطباق الحلويات التي يتم تناولها خلال شهر رمضان الكريم والتي يتم حشوها بأنواع مختلفة من الحشوات، وذلك لمناسبة جميع الأذواق.

طريقة عمل عجينة القطايف

الجدير بالذكر أن طريقة عمل عجينة القطايف سهلة ولا تحتاج إلى وقت طويل أو مجهود كبير وتتمثل المقادير الخاص بها في الآتى:

عدد 2 كوب من الدقيق.

نصف كوب سميد.

عدد 2 ملعقة من النشا.

عدد 2 ملعقة من البارين باودر.

كوباني من الماء.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من حليب البودرة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

زيت نباتي.

حشوه.

مقادير الشربات وهي عدد 2 كوب من الماء وكوب ونصف من السكر وليمونة يتم تركهم على النار لمدة 10 دقائق ويترك حتى يبرد تمامًا.

طريقة تحضير عجينة القطايف

تحضير عجينة القطايف من حيث تنفيذ الخطوات لا تحتاج وقت طويل لأن الخطوات من حيث التنفيذ سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، و تتمثل الطريقة في التالي:

في وعاء عميق يتم إضافة مقدار الدقيق والسميد والبكنج باودر وكذلك الفانيليا وجميع المقادير الجافة.

يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض.

من بعد ذلك يتم إضافة المياه بالتدريج.

يتم خلط المكونات إلى أن يصير قوامها مثل قوام الكيكة وذلك بعد إضافة مقدار الخميرة.

تترك إلى أن تتخمر لمدة ساعة.

على طاسة غير قابلة للالتصاق يتم وضع كمية مناسبة على شكل دائرة.

وفور ظهور الفقاعات يتم إزالتها من الطاسة وتوضع في طبق إلى حين أن يتم حشوها.

يتم إضافة الحشو على حسب الرغبات ومن بعد ذلك يتم إغلاقها من على الأطراف.

ويتم وضعها في زيت غزير وبعد أن يصير لونها ذهبي يتم إخراجها من على النار وتوضع في الشربات البارد ومن ثم تصير جاهزة للتقديم.

طريقة عمل القطايف في الخلاط

وإذا كنت تبحث عن طريقة عمل القطايف في الخلاط، فهي تعد من أسهل الطرق، ولا تحتاج إلى وقت طويل، وسوف نعرض بشكل مفصل طريقة عمل القطايف في الخلاط: