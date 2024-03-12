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طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بأقوى تتبيلة خطيرة وهمية وبطعم خيالي
تعتبر الفراخ المشوية واحدة من الأكلات لجميلة والرائعة جداً، والتي تقدم عادة بشكل كبير على مائدة شهر رمضان، فربات البيوت تحرص على تقديم الفراخ المشوية في العزومات والولائم، وتتميز بطعمها الخطيرة والمميزة ناتج عن التتبيلة الخطيرة، وتتميز الفراخ المشوية بأنها وجبة قليلة السعرات الحرارية وصحية ومفيدة جداً، ونستعرض عليكم الآن أقوى تتبيلة للفراخ المشوية فتابعونا.
مكونات الفراخ المشوية
- كوب زبادي.
- 3 فصوص ثوم مفروم.
- 2 بصلة متوسطة مفرومة.
- 2 ملعقة خل أبيض.
- ملعقة كبيرة عسل أسود.
- عصير ليمونة.
- بابريكا.
- كاري.
- كركم.
- كمون.
- بهارات فراخ.
- بصل بودر.
- ثوم بودر.
- فلفل أسود.
- ملح.
- رشة حبهان مطحون.
- ملعقة كبيرة صلصلة طماطم.
- دجاجة متوسطة.
طريقة عمل الفراخ المشوية
- بخطوات بسيطة جداً يتم عمل الفراخ المشوية بكل سهولة، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:
- نقوم بغسل الدجاجة جيداً ونقعها لأكثر من ثلاثة ساعة في محلول النقع “الملح، السكر، عصير ليمون، خل أبيض، ماء”.
- نقوم بعمل فتحات في الدجاجة بالسكينة.
- يتم غسل الدجاجة بشكل جيد تحت الماء وتترك حتى تتصفى.
- في بولة عميقة يتم وضع مكونات التبيلة كلها معاً ونقلبهم جيداً حتى تمتزج.
- نضع الدجاجة في التتبيلة ونقوم بفركها جيداً حتى نتأكد أن كل تغلغلت في كل جزء من الدجاجة وإدخالها بين اللحم والجلد.
- تترك الدجاجة في التتبيلة ليلة كاملة حتى تكون بطعم مميز وخطير.
- نقوم بوضع الدجاجة في الفرن من خلال سيخ الشوي الذي يدور وتترك لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج تماماً.
- أو يمكن وضع الدجاجة في صينية مدهونة بالزيت ويرص بها الدجاج وتغطي بورق الفويل وندخلها الفرن لمدة ساعة حتى تمام النضج.
- تخرج الفراخ من الفرن وتقدم بالهناء والشفاء.