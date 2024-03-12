طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بأقوى تتبيلة خطيرة وهمية وبطعم خيالي

تعتبر الفراخ المشوية واحدة من الأكلات لجميلة والرائعة جداً، والتي تقدم عادة بشكل كبير على مائدة شهر رمضان، فربات البيوت تحرص على تقديم الفراخ المشوية في العزومات والولائم، وتتميز بطعمها الخطيرة والمميزة ناتج عن التتبيلة الخطيرة، وتتميز الفراخ المشوية بأنها وجبة قليلة السعرات الحرارية وصحية ومفيدة جداً، ونستعرض عليكم الآن أقوى تتبيلة للفراخ المشوية فتابعونا.

مكونات الفراخ المشوية

كوب زبادي.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 بصلة متوسطة مفرومة.

2 ملعقة خل أبيض.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

عصير ليمونة.

بابريكا.

كاري.

كركم.

كمون.

بهارات فراخ.

بصل بودر.

ثوم بودر.

فلفل أسود.

ملح.

رشة حبهان مطحون.

ملعقة كبيرة صلصلة طماطم.

دجاجة متوسطة.

طريقة عمل الفراخ المشوية