أكلات رمضانية لذيذة من غير تعب ولا مصاريف كتير!

رمضان من أكثر الشهور الذي ينتظره جميع الأمة الإسلامية من عام إلى عام، نظرا لكونه شهر الخير والبركة وإدخال السعادة إلى قلوب، لكن يحتار الكثير من ربات المنزل عن اختيار أكلات لا تتطلب وقت كبير، لكي توفر جهد ووقت، لذلك سنقدم لكم أكلات رمضان سريعة التحضير بأقل التكلفة والامكانيات وخطوات بسيطة، يمكنك إعداد اليوم الأرز بالفراخ، تعتبر من الوجبات سهلة التحضير وطعمها رائع وشهي، يلائم تقديمها في تجمعات العائلية والمناسبات.

أكلات رمضان سريعة التحضير بأقل التكلفة

سنقدم لكم اليوم أسهل الوصفات التي يمكنك تقديمها على مدار شهر رمضان الكريم مع عدم أخذ وقت أثناء تحضيرها، خاصة لمن يرغب في توفير وقت للعبادة والصلاة وتلاوة القرآن الكريم.

وصفة الأرز بالفراخ

تعتبر من أكثر الأكلات التي تتميز بطعمها الشهي وذات مذاق خاص، للتعرف على طريقة تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

ثلاث أكواب أرز مصري.

½ كيلو من صدور الدجاج.

بصلة حجمها كبير مفرومة.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من زيت الذرة.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من الكاري.

ملعقة من الكركم.

¼ ملعقة من القرفة.

¼ ملعقة من الزنجبيل.

ملح.

ثلاث أكواب من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

نقطع الدجاج إلى مكعبات حجمها متوسط.

نضع القدر على حرارة متوسطة مع إضافة السمن إليها، ثم نضع قطع الدجاج إليها، نشوحها حتى يصبح لونها أبيض.

نضيف الملح، الفلفل الأسود، الكركم، الكاري، الزنجبيل، الثوم، القرفة، نقلب جميع المكونات جيدا.

نضيف البصل، بمجرد أن يذبل، نضع الأرز، نقلب جميع المكونات جيدا في القدر.

نضع الماء المغلي، نقلب جميع المكونات، نغطي القدر حتى يصل إلى الغليان، نضع المزيج على حرارة هادئة حتى يصبح الأرز ناضجا.

وصفة المكرونة بالخضار

المكونات:

500 جرام من المكرونة.

كوب كوسة مقطعة إلى دوائر.

كوب بسلة خضراء.

كوب فاصوليا خضراء.

كوب فلفل ألوان.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من الزعتر الجاف.

بقدونس مهروس للتزيين.

ملعقة من زيت الذرة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير: