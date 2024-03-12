الشمامة حولت الكبير أوي للصغير أوي .. أحمد مكى يتحول لعقلة الإصبع بعد رفضه طلب الشمامة في أولى حلقات مسلسل الكبير أوي

مع إنطلاق موسم الدراما الرمضانية في أول أيام شهر رمضان، شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي اليوم العديد من المواقف الكوميديا والمضحكة، والتي تناولت الاحتفال بشم النسيم وهو الأمر الذي رفضه الكبير أوي، ليتم القبض على الكبير من خلال الشمامة “صفاء الطوخى” والتي تطلب من الكبير أن يأتي لها بعدد 100 شخص آخر رفض الاحتفال بشم النسيم، وحين رفض الكبير ( أحمد مكي ) حولته الشمامة الى عقلة أصبع في موثق مشابه لموقف القرد العام الماضي.

مسلسل “الكبير أوي الجزء الثامن”، الذي يُعرض على قناة ON، في الأحداث اليوم دخل الكبير عالم الشمامين وتحوّلت الشمامة إلى عقلة الإصبع بعد رفضها تم تصوير مشهد عالم الشمامين بشكل جميل من حيث التصوير والألوان والأشكال، حيث بدا الكبير وكأنه في عالم كارتون خيالي.

يتم عرض مسلسل “الكبير الجزء الثامن” على قناة ON ومنصة Watch It، ويُعرض في تمام الساعة 6:05 مساءً، العمل من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وهشام إسماعيل ومحمد سلام وسماء إبراهيم وحسين أبو حجاج وحاتم صلاح، بالإضافة إلى ضيوف شرف المسلسل .

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، ولأول مرة يعود للمسلسل محمد ثروت قي الجزء الجديد بدور شمام يعمل لدى صفاء الطوخي (شمامة شم النسيم)، ومحمد ثروت هو أحد النجوم الذي قدمها مسلسل الكبير سابقاً، حيث ظهر في الأجزاء الأولى بدور محسن محسن ممتاز ضابط المخابرات الشهير وكانت بدايته الحقيقية.

من الجدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي يعد أحد أهم مسلسلات الكوميديا خلال العشرين عاماً الماضية، حيث يقدم محتوى كوميدي على أعلى مستوى بالاضافة إلى تقديمه العشرات من الفنانين الذين أصبحوا خلال السنوات الأخيرة من نجوم الكوميديا في مصر منهم على سبيل الذكر وليس الحصر كل من ( بيومي فؤاد – محمد سلام – أحمد فتحي – محمد ثروت – هشام إسماعيل – حاتم صلاح – رحمة أحمد )