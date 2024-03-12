عايزة بشرة فاتحة ونضرة من غير كريمات باهظة؟ إليكي ماسكات طبيعية هتفتح بشرتك وتخليكي متألقة دائماً!

الحصول على بشرة نضرة ناعمة من أكثر الأمور التي ترغب بها أي فتاة تحقيقها مع توحيد لون البشرة، تعتبر الماسكات والوصفات الطبيعية من أفضل الطرق التي تعمل على تفتيح الوجه وتوحيد لون البشرة مع التخلص من خلايا الجلد، تعطي للبشرة إشراقة أكثر وحيوية ونضارة، اليوم سنقدم لكم أفضل ماسكات تفتيح البشرة بأقل التكلفة وطريقة تحضير كل ماسك لا تتطلب وقت كبيرة، اليوم سنقدم لكم كيفية إعداد ماسك الليمون والعسل وماسك حليب البودرة.

ماسكات تفتيح البشرة

تعتبر الخلطات الطبيعية هي الاختيار الأفضل لك للحصول على بشرة نضرة مثلما ترغبين، اليوم سنقدم لكم أفضل الخلطات الطبيعية في أقل وقت ممكن:

ماسك الليمون والعسل

يتضمن العسل على أحماض و خصائص تساعد على ظهور تصبغات، أيضا يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعمل على تفتيح البشرة.

المكونات:

ملعقة من العسل الخام.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الماء.

طريقة التحضير:

يتم تخفيف عصير الليمون باستخدام الماء، ثم نضع العسل، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضع المزيج على الوجه.

نترك الخلطة على الوجه لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة باستخدام الماء الدافئ.

ماسك حليب البودرة

يتضمن على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تبيض الوجه، كما يعمل على تجديد خلايا الجلد الميتة، يمكنك إضافة عصير البرتقال الذي يتميز باحتوائه على فيتامين سي.

المكونات:

ملعقة من حليب البودرة.

نصف ملعقة من عصير البرتقال.

ملعقة من الشوفان الغوري.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه جميع المكونات، نخلطهم جيدا.

نغسل الوجه جيدا.

نضع المزيج على الوجه، يترك الماسك لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه بماء بارد.

ماسك الكركم

الكركم يساعد على التخلص من الصبغات، حيث ينظم إنتاج الميلانين في البشرة، له الكثير من الفوائد، بعمل على تهدئة البشرة.

المكونات:

ملعقة من الكركم.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه المكونات، نخلطها.

نغسل الوجه و نجففه.

نضع الخليط على الوجه، يترك لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه باستخدام الماء البارد.

ماسك النعناع

يساعد النعناع كثيرا في تفتيح البشرة، نتيجة لاحتوائه على مواد ذات تأثير قوي للتخلص من البقع الداكنة.

المكونات: