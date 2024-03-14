مواعيد عرض مسلسل ولاد بديعة في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

الدراما السورية مستمرة في المُضي قدمًا في طريق المسلسلات الرائعة ذات القصص الجذابة، إلى أن وصلنا إلى آخر ما قدمته وهو مسلسل ولاد بديعة في رمضان، والذي يحمل أحداثًا شيقة وصعبة، حيث يسلط الضوء على حياة الأرامل وما يواجهونه من صعاب لتربية أبنائهن وتم طرح ذلك من خلال شخصية ( بديعة)، ويقدم المسلسل نخبة من الفنانين أصحاب الجماهيرية العالية، ولذلك تصدر السؤال عن مواعيد عرض المسلسل محركات البحث المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل ولاد بديعة في رمضان

يعتبر مسلسل ولاد بديعة واحدًا من أبرز المسلسلات في قائمة المسلسلات الرمضانية لعام 2024، ويتم عرضه في مواعيد مختلفة ولمعرفة أوقات العرض الأساسية والإعادة وأيضًا القنوات الناقلة، اقرأ الآتي:

مسلسل ولاد بديعة على قناة MBC Drama

بتوقيت جمهورية مصر ولبنان: في تمام الساعة 12:00 ظهرًا والإعادة في 6:00 مساء و 2:00 صباحًا.

بتوقيت المملكة السعودية: في تمام الساعة 1:00 مساء، ويُعاد الساعة. 7:00 مساء، والساعة 3:00 صباحًا.

بتوقيت الإمارات: يُعرض الساعة 2:00 ظهرًا، ويتم إعادته في 8:00 مساء، و 4:00 صباحًا.

بتوقيت سوريا: الساعة 1:00 ظهرًا، والإعادة في تمام الساعة 7:00 مساء، والساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل ولاد بديعة على قناة سما Sama TV

بتوقيت جمهورية مصر ولبنان: في تمام الثانية ظهرًا.

بتوقيت السعودية وسوريا: في الساعة الثالثة.

بتوقيت الإمارات: يأتي في الساعة الرابعة مساء.

تردد قناة MBC Drama

إذا كنت من جماهير الدراما السورية فعلى قناة MBC Drama، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ممتازة لـ مسلسل ولاد بديعة في رمضان، وتردد القناة جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11276.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة سما Sama TV

قامت قناة سما أيضًا بعرض حلقات ولاد بديعة في رمضان وسوف تستمر في عرضها حتى انتهاء شهر رمضان، ويمكنك تنزيل القناة والاستمتاع بالمشاهدة عبر الإحداثيات الآتية: