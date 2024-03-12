“الحق وابني بيتك بأقل الأسعار” استقرار ملحوظ في سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في الأسواق المحلية والعالمية

تصدر سعر الحديد اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المواطنين وأفراد الشعب المصري لمعرفة أسعار الحديد داخل المصانع والسوق المحلية، وفي صباح يوم الثلاثاء وقبل التعاملات اليومية في هذا اليوم بين التجار شاهد الحديد تراجعا كبيرا، حتى يواصل الانخفاض الذي استهله مع استهلال صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي مع دولة الإمارات، والذي بموجبه تستفيد مصر نحو خمسة وثلاثين مليار دولار.

سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024

شاهد اليوم في مصر سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024، مقارنة بآخر تحديث للأسعار الحديد، وذلك حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث جاءت أسعار طن الحديد هذا اليوم على النحو التالية:

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد السويس بقيمة 53 ألف جنيه

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد العشرى بقيمة 51 ألف جنيه.

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد المراكبي بقيمة 54 ألف جنيه.

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد عز بقيمة 51200 جنيه.

سجل الثلاثاء 12 مارس سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 49823 جنيها.

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد بشاى بقيمة 54 ألفا

جنيها.

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 52 ألف جنيه.

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد المعادي بقيمة 52 الف جنيها.

سجل يوم الثلاثاء 12 مارس سعر طن حديد العتال بقيمة 53 ألف جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024

شهد سعر أسمنت صباح يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في مصر على النحو التالي: