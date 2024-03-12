ثبت الآن تردد قناة أم بي سي مصر MBC Egypt الجديد 2024 واستمتع ببرنامج رامز جاب من الأخر ومسلسلات رمضان

من الترددات التي يتضاعف البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية تردد قناة أم بي سي مصر MBC Egypt لمتابعة أبرز مسلسلات رمضان وبرنامج رامز جلال الجديد “رامز جاب من الآخر”، وتعتبر قناة أم بي سي من القنوات الفضائية العربية التي تحظى بشعبية كبيرة جداً في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، فهي لها مكانة مميزة بين القنوات خلال شهر رمضان حيث تستعرض القناة عبر شاشتها أقوى مجموعة حصرية من مسلسلات رمضان، ونستعرض عليكم التردد الجديد MBC Egypt على النايل سات.

تردد قناة أم بي سي مصر رمضان 2024

أعلنت إدارة قناة أم بي سي مصر تحديث التردد الخاص بها مؤخراً حتى يستطيع المشاهدين في كل مكان بالوطن العربي من مشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية بأعلى جودة ممكنة، والتردد هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد أخر لقناة أم بي سي مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قائمة برامج مسلسلات رمضان على أم بي سي مصر

تستعرض قناة أم بي سي مصر عبر شاشتها مجموعة متميزة من المسلسلات الرمضانية والبرامج المختلفة، والتي يترقبون عشاق ومتابعي القناة في كل مكان، وأبرز ما يعرض على القناة خلال شهر رمضان التالي:

برنامج “رامز جاب من الآخر” والذي يقدمه الفنان رامز جلال وأعتاد على تقديم برنامج مقالب على القناة كل عام.

مسلسل المداح الجزء الرابع “أسطورة العودة”.

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا.

مسلسل مسار إجباري.

مسلسل بيت الرفاعي.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.