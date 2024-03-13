القناة الناقلة لبرنامج المندوس رمضان 2024 بالإمارات مع عبدالله إسماعيل وأرقام الاشتراك

مع استقبال شهر رمضان المبارك، يزداد الاهتمام بالاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024، الذي يعد من بين البرامج التلفزيونية الرائدة والأكثر شهرة في الأعوام القليلة الماضية، يقوم هذا البرنامج، الذي يجذب المشاهدين بفكرته الممتعة حول الفوز بجوائز قيمة، ببطولة الإعلامي الإماراتي اللامع عبدالله إسماعيل، ويسعى متابعون من مختلف البلدان العربية وحول العالم للمشاركة في البرنامج، آملين في الفوز بالجوائز الكبيرة التي تشمل مبالغ مالية ضخمة، سيارات، سبائك ذهبية، وعقارات.

أرقام الاشتراك في برنامج المندوس 2024

الجمهور يتطلع إلى الحصول على معلومات حول كيفية الاشتراك في برنامج “المندوس” لعام 2024، الذي استطاع أن يحافظ على نفس أرقام الاشتراك منذ بدايته وحتى الآن، مكتسبًا شعبية كبيرة بين برامج المسابقات، يجذب البرنامج مشاهدين من كل الفئات العمرية، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، ويعتمد على طرح أسئلة من قبل الإعلامي “عبدالله إسماعيل” على المتسابقين، حيث تُحدد إجاباتهم قيمة جوائزهم.

لهذا العام، وعد عبدالله بمجموعة جديدة من الجوائز الضخمة والفاخرة، بما في ذلك العقارات والمجوهرات والسبائك الذهبية، وللراغبين في الاشتراك بالبرنامج، سواء من داخل الإمارات العربية المتحدة أو من أي دولة عربية أخرى، يمكنهم الاتصال عبر الأرقام التالية:

للمتصلين من داخل الإمارات: 600551413.

للمتصلين من خارج الإمارات: 00971600551416.

للتواصل عبر واتساب البرنامج: 00971525878312.

تُعرض هذه الأرقام في أسفل الشاشة أثناء بث البرنامج، الذي ستُذاع حلقته الأولى اليوم على شاشة قناة سما دبي.

موعد برنامج المندوس رمضان 2024

أعلنت قناة سما دبي عن توقيت بث برنامج “المندوس”، الذي من المقرر أن يبدأ العرض في تمام الساعة العاشرة مساءً بحسب توقيت أبو ظبي، ما يعادل الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن “المندوس” سيُعرض يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، مقدمًا ثلاثين حلقة متتالية تبدأ من أول يوم في رمضان وتستمر حتى آخر يوم من الشهر الكريم.

القناة الناقلة لبرنامج المندوس رمضان 2024

برنامج المندوس رمضان 2024 متاح للمشاركة على الفور، ولمن يرغب في متابعته، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال وفقًا لتردد قناة سما دبي التالي على بدر سات: