” أفضل هاتف من سامسونج” مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52

قامت شركة سامسونج في الفترة الأخيرة بإصدار تحديث لواجهة المستخدم الخاصة بهاOne UI 6.0 لهاتف Samsung Galaxy A52، وبما أن هذا الهاتف مؤهل فقط لثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل فإن هذا يعني أن Android 14 هو نظام التشغيل الثالث والأخير لهذا الهاتف وقد وصل لما يزيد عن 32 دولة حول العالم، وعلى الرغم ن أن هذا التحديث هو الأخير إلا أن الهاتف سيظل يتلقى المزيد من تصحيحات الأمان.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52

بالنسبة لمواصفات هاتف سامسونج جالكسي A52 فإنها تتمثل فيما يلي:

الشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة وبجودة +FHD وبدقة 1080×2400 بكسل مع دعم لمعدل التحديث 90 هرتز، وتأتي بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass المعالج كوالكم من نوع Snapdragon 720G بدقة تصنيع 8 نانو مع معالج رسوميات من نوع Adreno 618 التخزين 128 / 256 جيجا بايت ويدعم إضافة كرت ميموري الرام 8 جيجا رام الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل وتأتي بشكل الثقب مع فتحة عدسة F\2.2 الكاميرا الخلفية رباعية؛ الأولى بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\1.8، الثانية الخاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F\2.2، الثالثة الخاصة بالتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F\2.4، الرابعة الخاصة بالعزل بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F\2.4، مع فلاش أحادي من نوع LED البطارية سعة 4500 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 25 وات نظام التشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج الأحدثOne UI 3.1 الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة، مع دعم لخاصية Face Unlock الألوان أرزق / بنفسجي / أبيض / أسود

سعر هاتف سامسونج جالكسي A52

يتوافر الهاتف في السوق المصري بسعر 11600 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، وبسعر 12800 جنيه للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، كما أن النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام تتوافر في السوق السعودي بسعر 1200 ريال، وتتوافر نفس النسخة في الإمارات بسعر 1100 درهم.