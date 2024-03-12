البوليس قبض على عرب السويركي .. مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON .. قصة وأحداث وأبطال المسلسل الأفضل حتى الآن .. أحمد العوضي مكتسح الجميع

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON، بفتح موسم مسلسلات الماراثون الرمضاني 2024، الذي قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتجهيزه بعناية، يتنوع العرض بين أعمال درامية تمتاز بأنواع مختلفة، من التاريخية إلى الكوميدية والاجتماعية والتشويقية، يشغل انتباه الجماهير حاليًا مسلسل “حق عرب” بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث يتخذ العمل أسلوبًا رومانسيًا في إطار شعبي، ويتميز بتقديم مشاهد مثيرة من الحركة .

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON

مع ارتفاع نسب البحث حول مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي يُعرض لأول مرة يوم الاثنين الموافق 11 مارس الحالي عند الساعة التاسعة مساءً على قناة أون دراما، يكون الجمهور على موعد لمتابعة الحلقة التي ستُعاد على نفس القناة الساعة 12 ظهرًا، ويومياً في الأيام اللاحقة على قناة ON في توقيتات مختلفة، مما يُضفي على تجربة المشاهدة تنوعًا وتشويقًا.

احداث مسلسل حق عرب

تجري أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي، حيث يتناول قصة “عبد ربه”، سيد المنطقة البالغ من العمر 70 عامًا، الذي يحظى بتقدير وخوف الجميع، يرافقه أخوه “عطوة” الذي يظل إلى جانبه بشكل دائم، تأخذ الأحداث منعطفًا مثيرًا عندما يتعرض لخيانة من أحد أفراد فريقه الثلاثة المقربين، يظهر “عزت السويركي”، صديق مقرب لـ “عبد ربه”، ليُضفي على القصة تواجدًا جديدًا، يتقابل مع “صباح الجياش”، ومن ثم يعود لاستعراض ماضٍ مليء بالأحداث المثيرة والشيقة.

ابطال مسلسل حق عرب

تجري أحداث مسلسل “حق عرب” في منطقة الجمالية في زمننا الحالي، حيث يتناول قصة “عبد ربه”، سيد المنطقة البالغ من العمر 70 عامًا، الذي يحظى بتقدير وخوف الجميع، يرافقه أخوه “عطوة” الذي يظل إلى جانبه بشكل دائم، تأخذ الأحداث منعطفًا مثيرًا عندما يتعرض لخيانة من أحد أفراد فريقه الثلاثة المقربين. يظهر “عزت السويركي”، صديق مقرب لـ “عبد ربه”، ليُضفي على القصة تواجدًا جديدًا، يتقابل مع “صباح الجياش”، ومن ثم يعود لاستعراض ماضٍ مليء بالأحداث المثيرة والشيقة.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

تتناول الحلقة الأولى من مسلسل “حق عرب”، الذي يقوده النجم أحمد العوضي، قصة عبد ربه (رياض الخولي)، تاجر الخشب الذي يسيطر على سوق حي المغربلين، حيث يحكم البيع والشراء ولا يمكن لأحد القيام بها دون مروره، يظهر جلال السويركي، تاجر خشب صغير، ليتقدم بطلب لرفع الظلم عن السوق، فيواجه رد فعل قوي من الخولي الذي يصرح بـ”أنا القطر”، عندما حاول جلال السويركي المعارضة للظلم، أقدم “عبد ربه” على حرق محله، وفي أعقاب ذلك، أنجبت زوجة جلال ابنًا وسمته “عرب جلال السويركي”، يُعرض مسلسل “حق عرب” ببطولة أحمد العوضي على قناة ON في منتصف الليل وعلى قناة أون دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً.