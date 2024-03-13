كودات فري فاير شغالة 100% وخطوات استبدال هدايا أكواد فرى فاير للحصول على جواهر وهدايا ورقصات بالمجاني

إذا كنت من لاعبي فرى فاير فإنك حتمًا تبحث عن طريقة للحصول على مزايا أكثر تمكنك من الفوز أمام المنافسين، أتاحت شركة جارينا منذ فترة أكواد فرى فاير التي يمكنك من خلالها الحصول على العديد من الأمور مثل الأسلحة والمكافآت والجواهر والسكنات والأزياء والعناصر المميزة إلى جانب العديد من الأوضاع التي تساعدك في الفوز، لذلك يبحث العديد من اللاعبين عن كيفية الحصول على تلك الاكواد، من خلال مقالنا اليوم نوفر لكم مجموعة من الأكواد الصالحة التي يمكنك استبدالها.

أكواد فرى فاير مجانًا 2024

استمتع بتجربة جديدة من لعبة فرى فاير بعد استبدال الأكواد والحصول على المكافآت والجوائز، حيث تعد الأكواد بديلًا مجانيًا عن الجواهر التي تساعدك في شراء العناصر المميزة، إلا أن الأكواد تقوم بمنحك تلك العناصر المميزة مجانًا، هذا ولزيادة استمتاع اللاعبين باللعبة تقوم شركة جارينا كل فترة بتوفير مجموعة من الأكواد المجانية التي يستبدلها اللاعبين للحصول على مختلف المعدات، فيما يلي أبرز الأكواد التي يحتاجها اللاعبين اثناء المنافسة:

كود Y3PS BVA1 KJHY: يقوم بمنح اللاعب جلد التنين.

كود SLPS UJGM PIMR: يمكنك من خلاله استرجاع الحساب والبيانات الخاصة بك في حالة فقدها.

كود F2PS ABG1 OABG: شرط البوتات.

كود KPHU7KHDRLKW: يقوم بمنح اللاعب صندوق مليء بالأسلحة.

كود HGKASSLUEPVS: ميزة إلغاء الحظر.

كود AZGB 8U81 10ML: يقوم بمنح اللاعب جواهر مجانية.

موقع استبدال أكواد فرى فاير

موقع جارينا هو الموقع الرسمي الذي يمكنك من خلاله استبدال أكواد فرى فاير بالمكافآت والجواهر والأسلحة، حيث يتميز بواجهة بسيطة يمكن لجميع اللاعبين التعامل معها أثناء الاستبدال، ومن الضروري قبل استبدال الكود قراءة التعليمات الموضحة في الموقع، فيما أدناه خطوات الاستبدال: