لو بعت رسالة بالغلط متقلقش.. تطبيق إنستجرام يتيح تعديل الرسائل بعد الإرسال وحذف الرسائل بين الطرفين

تطبيق إنستجرام يتيح تعديل الرسائل بعد الإرسال فلا ريب أن كلاً منا معرض أن يقوم بإرسال رساله بالخطأ وهذا يضايق كل فرد فقام إنستجرام بتوفير خاصية تعديل الرسائل بعد إرسالها لمدة تصل إلى 15 دقيقة وأعلنت المنصة عبر موقعها الرسمي أنها ستتيح تثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات في الجزء العلوي من صندوق الرسائل وذلك يشمل الرسائل الجماعية والمحادثات الفردية، مزيد من التفاصيل من خلال السطور التالية في هذا المقال.

تطبيق إنستجرام يتيح تعديل الرسائل بعد الإرسال

لكي تقوم بتعديل الرسالة عليك باتباع الخطوات التالية حيث أن تطبيق إنستجرام يتيح تعديل الرسائل بعد الإرسال وهذه الخطوات ما يلي:

قم بالضغط على الرسالة المراد تعديلها ضغطًا مطولًا.

قم بإختيار أيقونة تعديل Edit من القائمة التي تظهر تلقائيًا.

وبعد التعديل تعرض إنستاجرام تنويهًا يشير إلى أن الرسالة قد تم تعديلها.

ما هي طريقة حذف رسائل بين الطرفين؟

أحيانًا نحتاج إلى حذف رسائل إنستجرام من الطرفين أي عندما لا نريد أن يقرأ الطرف الآخر الرسالة تذكر أن هذه الطريقة مخصصة فقط عندما لا يكون القارئ قد قرأ رسائل البريد العشوائي، ويمكن ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

عن طريق الشاشة الرئيسية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة انقر فوق رمز الصاروخ وأدخل توجيهاتك.

اضغط على الرسالة التي ترغب في حذفها.

من الخيارات المعروضة لك اضغط على خيار”Unsend”.

ستظهر لك رسالة تأكيد، اضغط عليها، وسوف يتم حذف الرسالة على الفور.

وأضافت إنستاجرام أيضًا خيارًا جديدًا لتعطيل مؤشرات قراءة الرسائل في المحادثات ويمكن تفعيله لكافة المحادثات أو لمحادثات معينة فقط عن طريق الاعدادات.

كيفية تثبيت المحادثة على الانستجرام

لتثبيت المحادثات يجب على المستخدم: