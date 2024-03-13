هتلعب بالساعات بدون ملل.. خطوات تحميل فرى فاير نسخة جميع الأجهزة بالمجاني وأكواد مجانية

يرغب العديد من محبي ألعاب الباتل رويال في معرفة خطوات تحميل فرى فاير، حيث أنها تعد من أفضل ألعاب الباتل التي استطاعت في مدة قصيرة أن تحظى باهتمام كبير من قبل الجميع، كما أنها عام 2019 حصلت على لقب “أفضل لعبة شعبية” بسبب مميزاتها الرائعة وتصميم اللعبة الذي يحاكي الواقع، إلى جانب ذلك فإنها من الألعاب التي لها نسبة تحميل عالية من متجر التطبيقات لذلك يتم إضافة التحسينات الجديدة والمزايا لضمان الحفاظ على مكانة اللعبة بين غيرها من ألعاب الباتل.

خطوات تحميل لعبة فرى فاير

بالرغم من الإنتقادات التي تم توجيهها إلى لعبة فري فاير من قبل شباب المغرب، إلا أن حرص المطورون على تحسين أداء اللعبة وإضافة تحسينات جديدة لزيادة الاستمتاع بين اللاعبين، حيث حسب برنامج اللعبة يتم هبوط 50 لاعب في أرض الحرب يتوجهون إلى أماكن تواجد الأسلحة والمعدات المختلفة للحصول عليها وبداية المعركة إذ تقوم بأخذ كل ما تحتاجه حتى تقوم بالقتال مع فريقك، خلال النقاط الآتية نوضح لكم خطوات تحميل لعبة فري فاير للأندرويد والأيفون:

الذهاب مباشرةً إلى متجر التطبيقات بلاي ستور أو جوجل بلاي للهواتف التي تدعم نظام android.

بينما يمكن لحاملب هواتف الآيفون التوجه إلى app store.

إدخال اسم اللعبة في محرك البحث.

اختيار اللعبة من قائمة النتائج.

الضغط على أيقونة “تثبيت” أو “install”.

تحميل لعبة فرى فاير على الكمبيوتر

يمكنك تحميل لعبة فري فاير على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على تجربة واقعية أكثر أثناء اللعب بسبب الشاشة الكبيرة الخاصة بالجهاز، كما بالنسخة المتوفرة للكمبيوتر يوجد العديد من المزايا الرائعة والإضافات التي لا توجد في النسخة العادية، يتم تحميل اللعبة على الكمبيوتر على النحو التالي: