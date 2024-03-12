” دار الإفتاء المصرية” تحدد قيمة زكاة الفطر 2024 وشروط وموعد إخراجها

مع بداية شهر رمضان يبدأ الكثيرون في البحث عن قيمة زكاة الفطر، فزكاة الفطر من الأمور التي قد فرضها ديننا الإسلامي الحنيف على جميع المسلمين من شتى بقاع الأرض وذلك لمن يستوفي شروط الزكاة ومن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص زكاة الفطر وفقًا لما تم الإعلان عنه من دار الإفتاء المصرية.

قيمة زكاة الفطر 2024 وموعد إخراجها

أعلن مفتي الجمهورية في بيان اليوم أن قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان لعام 2024 ستقدر ب 35 جنيه كحد أدنى ويجوز إخراجها بداية من أول يوم في شهر رمضان حتى قبل عيد الفطر ويجب على المسلمين الإسراع في إخراج الزكاة وتقديمها لكافة المحتاجين والفقراء.

ويبحث الكثيرون عن كيفية حساب زكاة الفطر وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن كيفية مقدار الزكاة من خلال ضرب سعر كيلو القمح في 2.6 وعلى الفور ستظهر إليكم القيمة، فقد كانت قيمة زكاة الفطر لعام 2023 30 جنيه بينما لعام 2022 كانت 15 جنيه مصري، أما بالنسبة لفدية الغير قادر على الصيام فهي 30 جنيه مصري وفقًا لما أعلنت به دار الإفتاء المصرية.

شروط زكاة الفطر

هناك مجموعة من الشروط اللازم التأكد من استيفائها لإخراج زكاة الفطر وفيما يلي تلك الشروط: