“متدورش كتير في الشات”.. تطبيق واتساب يطلق ميزة البحث بالتاريخ في أجهزة أندرويد وكيفية استعادة الرسائل المحذوفة

تطبيق واتساب يطلق ميزة البحث بالتاريخ في أجهزة أندرويد وبدلاً من البحث في كل الرسائل لكي تبحث عن رسالة فهذا موضوع متعب ومرهق للعديد من الأشخاص ولذلك أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة لتوفير الوقت والجهد وكالعادة يعمل الواتس على تقديم مميزاتة وتحديثها المستمر في التطوير إلى الأفضل وتوفير خصائص جديدة، وللمزيد من التفاصيل من خلال السطور التالية في هذا المقال.

واتساب يطلق ميزة البحث بالتاريخ

لاستخدام البحث عن رسالة بالتاريخ بعد تحديثات الواتس الأخيرة، حيث أن واتساب يطلق ميزة البحث بالتاريخ عليك اتباع الخطوات التالية:

ابحث عن خيار البحث داخل واجهة الدردشة.

حدد ميزة تفاصيل الدردشة التي يشار إليها عادةً بثلاث نقاط أو خطوط موضوعة في الزاوية اليمنى العليا، واضغط عليها للكشف عن القائمة.

اضغط على بحث فى قائمة تفاصيل الدردشة حدد خيار البحث لبدء عملية البحث.

اختر التاريخ بالضغط على خيار البحث، سترى أيقونة التقويم، اضغط عليها لفتح محدد التاريخ.

حدد تاريخًا محددًا سيظهر تقويم مما يسمح لك بالتمرير خلال الأشهر والأيام.

اختر التاريخ الذي ترغب في البحث فيه عن الرسائل.

بعد ذلك يتم عرض النتائج حيث يعرض واتساب جميع الرسائل من التاريخ المحدد داخل الدردشة.

الآن يمكنك التمرير عبر الرسائل بسهولة للعثور على ما تبحث عنه في ذلك التاريخ السابق تحديده.

كيفية استرجاع الرسالة المحذوفة واتساب؟

يتم استعادة واسترجاع رسائل الواتساب المحذوفة باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي: