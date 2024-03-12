خطوات تحميل ببجي موبايل التحديث الجديد PUBG MOBILE واستمتع بأقوى المغامرات

تعتبر لعبة ببجي موبايل من الألعاب التي لها شعبية كبيرة منذ بداية إطلاقها، حيث أنها تطرح محتوى يحبه وينجذب إليه كل الشباب والصغار والذي يكون عبارة عن هبوط اللاعبين على أرض المعركة والتوجه إلى المنازل والمخازن للحصول على أدوات الحرب من أسلحة وذخيرة ومعدات طبية بعدها تبدأ الحرب بين المنافسين وعليك القتال مع فريقك والحرص على عدم الهزيمة حتى يتسنى لك الحصول على المكافأة، في الفترة الأخيرة تم إضافة تحديثات جديدة على برنامج اللعبة لذلك نطرح لكم طريقة تحميلها.

خطوات تحميل ببجي موبايل التحديث الجديد

في التحديث الجديد من لعبة ببجي موبايل تم إضافة مزايا جديدة تزيد من حماس اللاعبين مثل الأزياء الجديدة والأسلحة القتالية والذخائر والمعدات الحربية كما تم إضافة مناطق جديدة في اللعبة بتصميم جديد و مبتكر يمكنك الاختيار بينها للعب فيها، إلى جانب إصلاح بعض المشكلات الفنية مثل مشكلة توقف اللعبة أثناء القتال للعديد من اللاعبين، خلال النقاط الآتية نستعرض معكم كيفية تحميل التحديث الجديد من اللعبة:

الولوج إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي أو بلاي ستور لأنظمة تشغيل الأندرويد.

بينما يتم الانتقال إلى برنامج آب ستور لأنظمة تشغيل iOS.

إدراج اسم اللعبة في شريط البحث.

اختيار اللعبة المطلوبة من قائمة النتائج.

الضغط على أيقونة “تحديث” أو “update”.

مميزات تحديث ببجي الجديد

في التحديث الأخير من لعبة ببجي تم إضافة العديد من الأمور والتحسينات التي تؤدي إلى استمتاع اللاعبين خاصةً بعد تراجع نسبة تسجيلات الدخول إلى اللعبة يوميًا في الشهور الأخيرة وبسبب هذا قد صرحت إدارة لعبة ببجي عبر صفحتها الرسمية أنه من المتوقع أن ينتهي عصر اللعبة ولكن ستقوم الشركة بإنتاج ألعاب أخرى تحمل نفس المحتوى، أبرز المميزات المتواجدة في اللعبة تتمثل في: