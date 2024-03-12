تعرف على ملخص الحلقة الأولى مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز.. ملك فرنسا يطلب ولاء الحشاشين ألا إن حسن الصباح يرفض

تتمحور الحلقة الأولى من مسلسل “الحشاشين” حول ظهور مبعوث من ملك فرنسا إلى قلعة ألموت، التي يقودها حسن الصباح “كريم عبد العزيز”، حيث يحمل المبعوث رسالة تطلب من سكان القلعة أن يدينوا بالولاء لملك فرنسا، إلا أن أحمد عيد الذي يلعب دور الذراع اليمنى لحسن الصباح بجملة قوية: “قلعة ألموت ولاؤها لسيدها فقط”.

بداية ظهور قائد الحشاشين

بعد ذلك، يظهر حسن الصباح قائد فرقة الحشاشين ويستعرض قوة قلعة ألموت وعندها يستغرب المبعوث من ذلك ويقول بسخرية: “قلعة بين الجبال قوتها إيه”.

بعدها يوجه حسن الصباح كلامه لأحد جنود الحشاشين قائلا: “أنت تعمل أي حاجة فداء الدعوة”، ويرد الجندي بالسمع والطاعة لصاحب مفتاح الجنة، ويقوم بالانتحار ويقول الجندي: “روحي فداء صاحب مفتاح الجنة” يقصد بذلك حسن الصباح، ويظهر ذلك مدى سيطرة حسن الصباح على أتباعه وجنوده.

موعد عرض مسلسل “الحشاشين”

مسلسل “الحشاشين” يعرض في الساعة 9:15 مساء على قناة dmc، ويمكن مشاهدته أيضا على منصة “Watch It”. تتم إعادة عرض الحلقة الأولى الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

الفترة الزمنية التي يدور عنها المسلسل

يدور مسلسل “الحشاشين” في القرن الحادي عشر في شمال بلاد فارس، ويتناول قصة حسن الصباح الذي يؤسس فرقة من المخلصين للعقيدة الإسماعيلية ويسميهم “الفدائيين”. يتميز أعضاء الفرقة بالتضحية وعدم خوفهم من الموت من أجل تحقيق أهدافهم، يروع هؤلاء الفدائيون قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم ويستطيعون اغتيال العديد من الشخصيات المهمة.

ويتم استعراض بعض التفاصيل حول العصور الوسطى في مسلسل “الحشاشين” حيث يدور المسلسل في القرن الحادي عشر، ويعرض جوانب من الحياة في تلك الفترة التاريخية.

يتم تصوير الأجواء والديكورات والملابس بشكل يعكس العصور الوسطى مما يساعد في خلق جو تاريخي مميز.

كما يتطرق المسلسل إلى بعض الأحداث والصراعات السياسية والاجتماعية التي كانت تحدث في تلك الحقبة، ويسلط الضوء على الصراعات بين حسن الصباح والحكام والأمراء المعادين له.