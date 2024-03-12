“سجل بسرعة“ منحة البطالة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz شروط التسجيل والخطوات

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بإطلاق منحة البطالة وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للأشخاص الذين ليس لديهم فرص عمل وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أن يتم صرف المنحة وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل في المنحة.

الوكالة الوطنية للتشغيل

قامت الوكالة الوطنية للعمل بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة والتي تتمثل في:

يجب تقديم ما يثبت أن المتقدم متقاعد عن العمل لمدة لا تقل عن ست شهور والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل مكتب التشغيل الوطني.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

عدم امتلاك المتقدم راتب شهري ثابت.

يرجى إرسال جميع المستندات المطلوبة.

يجب أن يكون عمر المتقدم يوافق العمر القانوني للعمل داخل الجزائر.

يشترط أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية، ويجب أن يكون متواجد على الأراضي الجزائرية بشكل مستمر.

رابط التقديم على منحة البطالة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم على المنحة بنجاح والخطوات تكون كالتالي: