“الأهلي هيلاعب مين” موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024 والقناة المفتوحة التي تنقل مراسم القرعة على الهواء

نعلن لكم عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024 والتي يترقبها جميع محبي كرة القدم الأفريقية وخاصة جماهير النادي الأهلي والتي تترقب بكل شغف من هو المنافس القادم في البطولة بعد تأهل الفريق من دور المجموعات، حيث تطمح الجماهير الأهلاوية في الحصول على اللقب الثاني عشر بعد أن حصل الشياطين الحمر على البطولة الأفريقية في 11 مناسبة من قبل كان أخرها في العام الماضي عندما فاز في المباراة النهائية أمام نادي الوداد المغربي والذي غادر تلك البطولة من دور المجموعات في مفاجأة لم تكن متوقعة من الفريق المغربي الذي دائما يكون منافس قوي على البطولة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024

ونجح النادي الأهلي في التأهل من دور المجموعات بعد أن تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة جمعهم بعد الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في ثلاثة، وبدون أي هزيمة، حيث كان معه في المجموعة أندية يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وماديما الغاني، وقد تأهل حامل اللقب رفقة يانج أفريكانز.

كما تأهل من المجموعات الأخرى أندية صن داونز ومازيمبي وأسيك وسيمبا وبترو أتليتيكو والترجي، ومن المقرر أن يتم سحب القرعة بين الأندية الثمانية المتأهلين إلى الدور القادم اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 في تمام الساعة الثالثة عصراً في القاهرة.

تردد القناة التي تنقل قرعة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يتم نقل مراسم سحب القرعة على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة كما سيحضر المراسم ممثلي الأندية الثمانية وعدد من الإعلاميين ونجوم كرة القدم في قارة أفريقيا، ويمكن متابعة القرعة من خلال ضبط قناة bein sports news على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال التردد التالي: