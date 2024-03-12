آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم jobs.caoa.gov.eg وخطوات التسجيل في المسابقة

يتساءل عدد كبير من المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم والتي من خلالها سوف يتم تعيين عدد كبير من الموظفين والذي يصل عددهم حتى 11 ألف شخص ويتوافر حوالي 114 وظيفة خالية وذلك ما أوضحه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبناء على طلب المتقدمين سوف نقدم لكم من خلال مقالنا آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم.

آخر أخبار مسابقة التربية والتعليم اليوم

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عن كل ما يخص المسابقة في الأيام القليلة القادمة، كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأنه سوف يتم عقد مسابقة جديدة في أواخر شهر يونيو وذلك من أجل استكمال العدد المطلوب، كما على من لم يحالفه الحظ في المسابقات السابقة متاح له فرصة التقديم مرة أخرى، وأكد على أنه سوف يتم الإعلان عن كل ما يخص المسابقة من خلال الموقع الرئيسي الخاص بالجهاز المركزي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدم تصديق أي أخبار يتم تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2024

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق وذلك من أجل التقديم على المسابقة والإلتحاق بوظائف المدارس الحكومية والتي تكون كالتالي: