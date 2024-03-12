بكاميرا مزدوجة 50 ميجا بيكسل.. شركة نوثينج تطلق هاتفها الجديد Nothing Phone 2a تعرف على السعر والمواصفات

كشفت شركة نوثينج عن هاتفها الجديد Nothing Phone 2a والذي يتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات الرائعة، ولكي تتمكن من التعرف على الجهاز إذا كنت تفكر في شرائه فقد وضحنا لك مواصفات الهاتف، مع العلم أن هذا الهاتف يعتبر الهاتف الثالث الذي تم إصداره من قبل الشركة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يعتبر من الهواتف المميزة من حيث الإمكانيات التي يحتوي عليها.

مواصفات هاتف Nothing Phone 2a

إذا كنت ترغب في شراء هاتف Nothing Phone 2a يحب عليك أولًا التعرف على المواصفات الخاصة به وها هي كالآتي:

الوزن 190 جرام الأبعاد 161.7×76.3×8.6 مم الخامات الخارجية بلاستيك ظهر الهاتف شفاف مع 3 وحدات إضاءة LED مقاومة الماء والغبار IP54 دعم الشبكة 5G، شريحتين إتصال الشاشة AMOLED 6.7 بوصة، 1080×2412 بيكسل، HDR10+، Corning Gorilla Glass الجيل الخامس المعالج Nothing OS 2.5 (مبني على Android 14) الذاكرة 128 جيجا مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام كاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل، F/2.2، تصوير فيديو 1080p@60fps الكاميرا الخلفية مزدوجة: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) و 50 ميجا بيكسل (Ultra Wide) منافذ الصوت لا يدعم منفذ السماعات 3.5 مللي، سماعات خارجية Stereo التقنيات NFC، مستشعر التقارب، بصمة الإصبع، Faceunlock البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 وات عبر USB Type C الألوان أسود، أبيض، رمادي فاتح

مميزات شركة Nothing

شركة Nothing من الشركات الحديثة التي تعمل على توفير الهواتف الذكية، ولكنها توفر لك العديد من المميزات، ومنها التالي:

يمكنك الحصول على هاتف ذكي ذو مواصفات مميزة للغاية مع سعر تنافسية.

توفر لك الشركة إصدارات مميزة تحتوي على إمكانيات عالية الجودة.

تهتم الشركة بأن يتم توفير هاتف ذو بطارية بسعة عالية، لكي يمكث لأطول وقت ممكن دون الحاجة إلى الشحن.

سعر هاتف Nothing Phone 2a

تم تسعير هاتف Nothing Phone 2a الجديد في الخارج على النحو التالي:

للنسخة بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجا بايت: 330 يورو.

للنسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجا بايت: 380 يورو.

أما في الإمارات فقد تم تسعيره على النحو التالي: