تكنولوجيا

بكاميرا مزدوجة 50 ميجا بيكسل.. شركة نوثينج تطلق هاتفها الجديد Nothing Phone 2a تعرف على السعر والمواصفات

Ahmed samirمنذ 13 ساعة
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هاتف Nothing Phone 2a
هاتف Nothing Phone 2a

كشفت شركة نوثينج عن هاتفها الجديد Nothing Phone 2a والذي يتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات الرائعة، ولكي تتمكن من التعرف على الجهاز إذا كنت تفكر في شرائه فقد وضحنا لك مواصفات الهاتف، مع العلم أن هذا الهاتف يعتبر الهاتف الثالث الذي تم إصداره من قبل الشركة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يعتبر من الهواتف المميزة من حيث الإمكانيات التي يحتوي عليها.

مواصفات هاتف Nothing Phone 2a

إذا كنت ترغب في شراء هاتف Nothing Phone 2a يحب عليك أولًا التعرف على المواصفات الخاصة به وها هي كالآتي:

الوزن190 جرام
الأبعاد161.7×76.3×8.6 مم
الخامات الخارجيةبلاستيك
ظهر الهاتفشفاف مع 3 وحدات إضاءة LED
مقاومة الماء والغبارIP54
دعم الشبكة5G، شريحتين إتصال
الشاشةAMOLED 6.7 بوصة، 1080×2412 بيكسل، HDR10+، Corning Gorilla Glass الجيل الخامس
المعالجNothing OS 2.5 (مبني على Android 14)
الذاكرة128 جيجا مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام
كاميرا السيلفي32 ميجا بيكسل، F/2.2، تصوير فيديو 1080p@60fps
الكاميرا الخلفيةمزدوجة: 50 ميجا بيكسل (رئيسية) و 50 ميجا بيكسل (Ultra Wide)
منافذ الصوتلا يدعم منفذ السماعات 3.5 مللي، سماعات خارجية Stereo
التقنياتNFC، مستشعر التقارب، بصمة الإصبع، Faceunlock
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 وات عبر USB Type C
الألوانأسود، أبيض، رمادي فاتح
هاتف Nothing Phone 2a
هاتف Nothing Phone 2a

مميزات شركة Nothing

شركة Nothing من الشركات الحديثة التي تعمل على توفير الهواتف الذكية، ولكنها توفر لك العديد من المميزات، ومنها التالي:

  • يمكنك الحصول على هاتف ذكي ذو مواصفات مميزة للغاية مع سعر تنافسية.
  • توفر لك الشركة إصدارات مميزة تحتوي على إمكانيات عالية الجودة.
  • تهتم الشركة بأن يتم توفير هاتف ذو بطارية بسعة عالية، لكي يمكث لأطول وقت ممكن دون الحاجة إلى الشحن.
هاتف Nothing Phone 2a
هاتف Nothing Phone 2a

سعر هاتف Nothing Phone 2a

تم تسعير هاتف Nothing Phone 2a الجديد في الخارج على النحو التالي:

  • للنسخة بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجا بايت: 330 يورو.
  • للنسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجا بايت: 380 يورو.

أما في الإمارات فقد تم تسعيره على النحو التالي:

  • للنسخة بسعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجا بايت: 1200 درهم.
  • للنسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 12 جيجا بايت: 1400 درهم.
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Ahmed samirمنذ 13 ساعة
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