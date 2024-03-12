“سؤال وجواب” حول كيفية الرد على مبارك عليكم الشهر وش معناه

بقدوم شهر رمضان المبارك، يشيع بين الناس تبادل التهاني والتبريكات، حيث يُعد التهنئة بـ”مبارك عليكم الشهر” من أشهر العبارات المستخدمة، قد يجد البعض حيرة في كيفية الرد على هذه التهاني، مما يدفعهم للسؤال عن الطريقة المثلى للرد على مبارك عليكم الشهر، وفي هذا السياق، سنستعرض كيف يمكن الرد على عبارة “مبارك عليكم الشهر”.

وش معنى مبارك عليك الشهر؟

قبل الخوض في كيفية الرد على تهنئة مبارك عليكم الشهر، من المهم فهم معنى هذه التهنئة أولًا، كلمة “مباركة” مشتقة من “بركة”، والتي تدل على الزيادة والخير الفائض، تعبر المباركة، وهي جزء لا يتجزأ من ثقافة المسلمين، عن تمنيات بالخير والزيادة في العطاء والعبادة، بما يرضي الله ويكسب الإنسان أجرًا وثوابًا من خالقه.

لذلك، عندما يقال “مبارك عليك الشهر”، فإنه يعبر عن الدعاء بأن تنزل بركات الله على المسلم في هذا شهر رمضان الكريم.

اللي يقول مبارك عليك الشهر وش ارد عليه؟

خلال تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، قد يجد البعض صعوبة في إيجاد الردود المناسبة على التهاني، فيما يلي، نقدم لكم مجموعة من العبارات التي يمكن استخدامها كردود على تهنئة مبارك عليكم الشهر:

بارك الله لنا ولكم في الشهر، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار.

جعل الله أيامكم ملؤها البركات والخيرات، ولا حرمنا الله وإياكم من فضله.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا الله وإياكم على صيامه وقيامه.

اللهم اجعلنا وإياكم من المقبولين فيه، وزدنا إيمانًا ويقينًا.

بارك الله فيكم وزادكم من فضله، وجعلكم من المبرور صيامهم وقيامهم.

اللهم احفظكم وأسعدكم واكتب لكم في هذا الشهر خيرًا كثيرًا.

وش ارد على مبارك عليكم الشهر؟

في رمضان، وقت يكثر فيه تبادل التهاني، إليكم كيفية الرد على مبارك عليكم الشهر: