تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة bein sports news على نايل سات وعرب سات

نقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية bein sports news والتي تعد أحد قنوات شبكة بي إن الرياضية المفتوحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث قامت شبكة القنوات الرياضية بإتاحة تلك القناة للجميع بدون اشتراك من أجل إمكانهم من متابعة ما تقوم بعرضه من برامج خاصة بالرياضة سواء كرة القدم أو باقي الرياضات الجماعية والفردية بالإضافة إلى قيامها بنقل العديد من الأحداث، والتي من بينها قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024 والتي يترقبها عدد كبير من محبي كرة القدم في قارة أفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة bein sports news

وتم إنشاء تلك القناة حتى تقوم بعرض عدد من البرامج التي تتناول كافة الأخبار الخاصة بالرياضة في مختلف الألعاب، وذلك على المستوى العربي والعالمي، كما تقوم بعرض نتائج كافة المباريات وعرض الأهداف حتى يتمكن الجميع من متابعة ما فاتهم من لقاءات والتي تم نقلها من خلال القنوات المشفرة التابعة لشبكة القنوات الرياضية القطرية والتي تمتلك حقوق نقل عدد كبير من البطولات الهامة، ويمكن ضبط القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد 12604 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3

كما يمكن أيضا ضبط القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد 11566 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024

من المقرر أن تقوم القناة بنقل فاعليات سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024 والتي تقام في العاصمة المصرية “القاهرة” ويتم نقلها على الهواء، وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 وبحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة، لمعرفة المواجهات المقبلة من البطولة الأفريقية ومواعيدها.