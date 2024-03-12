موعد عرض مسلسل “خيوط المعازيب” والقنوات الناقلة رمضان 2024

في قالب درامي سعودي ينطلق مسلسل “خيوط المعازيب” والذي يعتبر واحدًا من الأعمال الدرامية الرمضانية السعودية المثيرة التي تستهوي الجمهور العربي، حيث يقدم رحلة عبر الزمن إلى فترة الستينيات في مدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودي، ونحن ومن خلالنا سوف نقوم بتوفير جميع المعلومات الكافية التي تخص مشاهدة مسلسل خيوط المعازيب

قصة مسلسل خيوط المعازيب

مسلسل “خيوط المعازيب” يأخذنا في رحلة عبر الزمن إلى الستينيات من القرن الماضي، داخل حارة “معازيب البشوت”، حيث كانت المملكة العربية السعودية تشتهر بصناعة البشوت في تلك الحقبة الزمنية المميزة، ومع تطور الأحداث، نرى كيف أثرت دخول الأقمشة المستوردة والتعليم وتغير نمط الحياة على هذه الحارة النموذجية.

القنوات الناقلة لمسلسل خيوط المعازيب

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل “خيوط المعازيب” على قناة MBC في الساعة الثانية مساءً بتوقيت السعودية، مما يتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة هذه القصة المثيرة والمشوقة.

أبطال مسلسل خيوط المعازيب

إبراهيم الحساوي: فهو يجسد شخصية “جاسم”، صاحب حرفة حياكة البشوت، ويقدم للمشاهدين لمحة عن حياته الاجتماعية والاقتصادية خلال تلك الفترة الزمنية الهامة.

عبدالمحسن النمر فهو يؤدي دور “أبو عيسى”، صاحب محل صناعة البشت، الذي يُرسل والد فرحان لتعلم مهنته، ولكن بسبب قساوة قلبه يعاني “فرحان” من صعوبات في الحياة.

ريم أرحمة: فهي تتألق وتجسد شخصية “بدرية”، التي تقع في حب شاب حساوي وتتزوج منه، لكن تواجه تحديات كثيرة تقلب حياتها رأسًا على عقب.

عن ورش النص الخمس لتطوير مسلسل #خيوط_المعازيب

إبراهيم الحساوي: «خيوط المعازيب» ملحمي… والمنتجون كانوا يرونه «مكلفاً إنتاجياً» https://t.co/5UA2hQcPLX من 20 إلى 25 حلقة

خلال ذلك، ظهرت الحاجة للبحث عن أسماء جديدة ممن يتمتعون بخبرة كتابة وتجربة فنية، لاستكمال ورش العمل، وتم… — إبراهيم الحساوي (@ibrahimalhsawi) March 11, 2024

قائمة أبطال مسلسل خيوط المعازيب