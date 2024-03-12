” اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ” دعاء فجر اليوم الثاني في رمضان ردده الآن

مع بدء اليوم الثاني من رمضان يبدأ الجميع في البحث عن أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان وقت السحور والفجر مع العلم أنه العلماء ورجال الدين أكدوا أنه لا يوجد دعاء ثابت لفجر اليوم الثاني ويمكن للمسلم أن يدعو الله بكل ما يحب ويتمنى فالدعاء من أهم وسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم أفضل الأدعية المستحبة لفجر اليوم الثاني من رمضان.

دعاء فجر اليوم الثاني في رمضان

إليكم في السطور التالية أفضل الأدعية المستحبة في اليوم الثاني من شهر رمضان: