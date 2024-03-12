بوجود رونالدو العين الإماراتي يقصى النصر السعودي من أبطال آسيا بعد سهرة رمضانية ممتعة شهدت إحراز 7 أهداف وركلات ترجيح

عقب ريمونتادا مثيرة واللجوء لوقت إضافي، وبحضور الأسطورة كريستيانو رونالدو ودع نادي النصر السعودي دوري أبطال آسيا من ربع النهائي على يد العين الإماراتي، بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد فوز النصر 4-3 في الوقت الإضافي من المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب الأول بارك في إياب ربع النهائي وقد خسر النصر ذهابا 1-0، وبالتالي تأهل العين لمواجهة الفائز من الهلال والاتحاد السعوديين، حيث ستقام هذه المباراة مساء اليوم الثلاثاء.

الوقت الأصلي يشهد التعادل بين النصر السعودي والعين في مجموع اللقائين

انتهى الوقت الأصلي بفوز النصر 3-2 ليصبح مجموع اللقاءين 3-3، واضطر الفريقان للعب وقت إضافي على شوطين بعد إلغاء الاتحاد الآسيوي لقاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين، وفي الوقت بدل الضائع سجل العين هدف التعادل من خطأ كارثي من حارس النصر راغد النجار، سجل منه سلطان الشامسي لاعب العين وفي الدقيقة 117، سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز من ركلة جزاء ليصبح مجموع المباراتين 4-4، واضطر الفريقان إلى الترجيح الذي ابتسم للضيوف بنتيجة 3-1 بعد إهدار لاعبي النصر لثلاث ركلات ترجيح.

انتهى الشوط الأول بتقدم العين 2-1. سجل اللاعب المغربي سفيان رحيمي هدفي العين في الدقيقتين 28 و45، قبل أن يحرز عبد الرحمن غريب مهاجم النصر هدف التعادل.

اعتمد فريق النصر على الضغط المباشر وتكثيف الهجمات على مرمى العين، في المقابل، اعتمد العين على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن هدفين أحرزهما سفيان رحيمي.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات سجل لاعب ومهاجم النصر عبد الرحمن غريب هدف التعادل بعد متابعة لكرة ساديو ماني وانتهى الشوط بتقدم العين بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني يشهد هجوم مكثف من النصر السعودي

وشهد الشوط الثاني من اللقاء هجوما مكثفا من النصر السعودي على أمل العودة للمباراة وهو الأمر الذي تحقق بالفعل في الدقيقة 50 عقب إحراز اوتافيو لاعب نادي النصر كرة عرضية تصطدم مباشرة في حارس العين وتدخل المرمى ويصل النصر للتعادل 2/2 ومع حلول الدقيقة 72 تشتعل المباراة عقب قيام البرازيلي تيليس مدافع النصر بتسجيل الهدف الثالث لتصبح النتيجة فوز النصر 3/2 في نتيجة مباراة العودة، والتعادل 3/3 في مجموع المباراتين، ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي وضربات الترجيح التي أهلت العين على حساب النصر.

حيث إعتبر الكثيرون أن خروج النصر هو بالفعل مفاجأة كبيرة وغير متوقعة لما يحظى به من تواجد كتبة من النجوم بقائمة الفريق، كانت كفيلة بتحقيق فوز سهل وعريض على العين الإماراتي على الرغم من غياب البرازيلي تاليسيكا نجم النصر السعودي لإجرائه عملية جراحية، وكان من المقرر حينها أن تكون مباراة نارية في الدور نصف النهائي بين النصر والهلال الذي سيلعب اليوم مباراة العودة مع الشباب السعودي.