“أغاني وبرامج مش هيحبوا غيرها”.. نزل الآن تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2024 Karameesh TV في رمضان على النايل سات وعرب سات

تعد قناة كراميش من أهم القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، وتقدم القناة محتوى هادف وآمن يساعد على تنمية مهارات الأطفال وإثراء معلوماتهم، وحظيت القناة بشعبية كبيرة وأصبحت علامة تجارية مألوفة في مجال الترفيه التعليمي للأطفال، كما تعتبر قناة كراميش واحدة من أهم القنوات التي تستهدف الأطفال، حيث تقدم محتوى ممتعاً وتعليمياً يساعد في نموهم العقلي والفكري، يسعى الأهل والأمهات دائماً إلى معرفة تردد قناة كراميش لضمان وصول برامجها بسهولة إلى أبنائهم.

تردد قناة كراميش على نايل سات

فيما يلي بيانات تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة كراميش على عرب سات

فيما يلي بيانات تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11390

استقطاب القناة: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة كرامبش

تركز القناة على الأناشيد التربوية والترفيهية التي تغنى بأسلوب هادف وجذاب للأطفال، وتقدم القناة محتوى متنوع يشمل:

أغاني وأناشيد تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال اللغوية والحركية والمعرفية.

رسوم متحركة هادفة تسلي الأطفال وتنمي معلوماتهم.

برامج تفاعلية تشجع الأطفال على المشاركة والتعلم.

محتوى ثقافي يعرف الأطفال على مختلف الحضارات والثقافات.

طريقة تثبيت القناة على التلفاز

استخدام جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى إعدادات الجهاز.

اختيار خيار التركيب ثم التركيب اليدوي.

تحديد القمر الصناعي المناسب لتثبيت القناة.

إضافة بيانات التردد والقناة.

الضغط على حفظ بعد ظهور القناة على الشاشة.

مميزات قناة كراميش