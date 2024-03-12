حدثّ تردد قناة أبو ظبي Abu Dhabi Channels وتابع مسلسلات رمضان 2024 بدون توقف

مع بداية الموسم الرمضاني لمسلسلات رمضان 2024 تأتي تحديثات تردد قنوات أبو ظبي لعام 2024 لتقديم تجربة تلفزيونية مميزة، حيث تعد قنوات أبو ظبي الرياضية من أبرز القنوات في مجال الرياضة، حيث تقدم أحدث الأخبار والبرامج الرياضية على مستوى العالم، ومع مسلسلات شهر رمضان، فإن قناة أبو ظبي تعرض القناة مجموعة مسلسلات مثيرة وذلك من أجل جذب اهتمام المشاهدين خلال هذا الشهر الكريم.

تردد قناة أبو ظبي 2024 ومن خلال الجدول التالي نوفر إليكم الترددات الصحيحة حيث أن شركة الإعلام أبوظبي، ومقرها في العاصمة الإماراتية، تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي عبر مختلف مراحله، وتمتلك خبرة واسعة في هذا المجال في السابق، كانت تعرف بمؤسسة الإمارات للإعلام ويمكنك تنزيلها من خلال الترددات التالية :- القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز ابوظبي الرياضية العرب سات 11804 أفقي 27500 ابوظبي الرياضية نايل سات 12091 عمودي 27500 أبو ظبي الرياضية يوتل سات HD 11411 أفقي 30000 ابوظبى سبورت هوت بيرد 11747 أفقي 27500 أبو ظبي سبورت ياه سات 11938 أفقي 30000