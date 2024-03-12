تردد القنوات

حدثّ تردد قناة أبو ظبي Abu Dhabi Channels وتابع مسلسلات رمضان 2024 بدون توقف

nourمنذ 3 ساعات
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Abu Dhabi Channels

مع بداية الموسم الرمضاني لمسلسلات رمضان 2024 تأتي تحديثات تردد قنوات أبو ظبي لعام 2024 لتقديم تجربة تلفزيونية مميزة، حيث تعد قنوات أبو ظبي الرياضية من أبرز القنوات في مجال الرياضة، حيث تقدم أحدث الأخبار والبرامج الرياضية على مستوى العالم، ومع مسلسلات شهر رمضان، فإن قناة أبو ظبي تعرض القناة مجموعة مسلسلات مثيرة وذلك من أجل جذب اهتمام المشاهدين خلال هذا الشهر الكريم.

تردد قناة أبو ظبي 2024

ومن خلال الجدول التالي نوفر إليكم الترددات الصحيحة حيث أن شركة الإعلام أبوظبي، ومقرها في العاصمة الإماراتية، تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي عبر مختلف مراحله، وتمتلك خبرة واسعة في هذا المجال في السابق، كانت تعرف بمؤسسة الإمارات للإعلام ويمكنك تنزيلها من خلال الترددات التالية :-

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميز
ابوظبي الرياضية العرب سات11804أفقي27500
ابوظبي الرياضية نايل سات12091عمودي27500
أبو ظبي الرياضية يوتل سات HD11411أفقي30000
ابوظبى سبورت هوت بيرد11747أفقي27500
أبو ظبي سبورت ياه سات11938أفقي30000

المسلسلات المعروضة على شاشة قناة أبو ظبي

خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، تُقدم قناة “أبو ظبي” مجموعة متنوعة من المسلسلات الخليجية والمصرية التي تأسر قلوب المشاهدين بقصصها المثيرة وأداء نجومها المميز، وفيما يلي قائمة بالمسلسلات المصرية التي ستُعرض على قناة “أبو ظبي”:

  • مسلسل الكبير أوي 8 بطولة للنجم أحمد مكي.
  • مسلسل عتبات البهجة بطولة للنجم يحيى الفخراني.
  • مسلسل المعلم بطولة للنجم مصطفى شعبان.
  • مسلسل حق عرب بطولة للنجم أحمد العوضي.
  • مسلسل بدون سابق إنذاربطولة للنجم آسر ياسين.
  • مسلسل بابا جه بطولة للنجم أكرم حسني.
  • مسلسل جودر بطولة للنجم ياسر جلال.
  • مسلسل الحشاشين بطولة للنجم كريم عبد العزيز.
  • مسلسل لحظة غضب بطولة للنجمة صبا مبارك.
  • مسلسل صيد العقارب بطولة للنجمة غادة عبد الرازق.
  • مسلسل بيت الرفاعي بطولة للنجم أمير كرارة.
  • مسلسل إمبراطورية ميم بطولة للنجم خالد النبوي.
  • مسلسل مليحة بطولة للنجمة ميرفت أمين.
  • مسلسل فراولة بطولة للنجمة نيللي كريم.
  • مسلسل صدفة بطولة للنجمة ريهام حجاج.
  • مسلسل سر إلهي بطولة للنجمة روجينا.
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nourمنذ 3 ساعات
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