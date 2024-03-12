حدثّ تردد قناة أبو ظبي Abu Dhabi Channels وتابع مسلسلات رمضان 2024 بدون توقف
مع بداية الموسم الرمضاني لمسلسلات رمضان 2024 تأتي تحديثات تردد قنوات أبو ظبي لعام 2024 لتقديم تجربة تلفزيونية مميزة، حيث تعد قنوات أبو ظبي الرياضية من أبرز القنوات في مجال الرياضة، حيث تقدم أحدث الأخبار والبرامج الرياضية على مستوى العالم، ومع مسلسلات شهر رمضان، فإن قناة أبو ظبي تعرض القناة مجموعة مسلسلات مثيرة وذلك من أجل جذب اهتمام المشاهدين خلال هذا الشهر الكريم.
تردد قناة أبو ظبي 2024
ومن خلال الجدول التالي نوفر إليكم الترددات الصحيحة حيث أن شركة الإعلام أبوظبي، ومقرها في العاصمة الإماراتية، تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي عبر مختلف مراحله، وتمتلك خبرة واسعة في هذا المجال في السابق، كانت تعرف بمؤسسة الإمارات للإعلام ويمكنك تنزيلها من خلال الترددات التالية :-
المسلسلات المعروضة على شاشة قناة أبو ظبي
خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، تُقدم قناة “أبو ظبي” مجموعة متنوعة من المسلسلات الخليجية والمصرية التي تأسر قلوب المشاهدين بقصصها المثيرة وأداء نجومها المميز، وفيما يلي قائمة بالمسلسلات المصرية التي ستُعرض على قناة “أبو ظبي”:
- مسلسل الكبير أوي 8 بطولة للنجم أحمد مكي.
- مسلسل عتبات البهجة بطولة للنجم يحيى الفخراني.
- مسلسل المعلم بطولة للنجم مصطفى شعبان.
- مسلسل حق عرب بطولة للنجم أحمد العوضي.
- مسلسل بدون سابق إنذاربطولة للنجم آسر ياسين.
- مسلسل بابا جه بطولة للنجم أكرم حسني.
- مسلسل جودر بطولة للنجم ياسر جلال.
- مسلسل الحشاشين بطولة للنجم كريم عبد العزيز.
- مسلسل لحظة غضب بطولة للنجمة صبا مبارك.
- مسلسل صيد العقارب بطولة للنجمة غادة عبد الرازق.
- مسلسل بيت الرفاعي بطولة للنجم أمير كرارة.
- مسلسل إمبراطورية ميم بطولة للنجم خالد النبوي.
- مسلسل مليحة بطولة للنجمة ميرفت أمين.
- مسلسل فراولة بطولة للنجمة نيللي كريم.
- مسلسل صدفة بطولة للنجمة ريهام حجاج.
- مسلسل سر إلهي بطولة للنجمة روجينا.