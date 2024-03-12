شباب البومب ج 12 الحلقة 2 ضحك بدون توقف مع فيصل العيسي عبر شاشة روتانا خليجية الآن

بدأت رحلة الضحك والتسلية مع الحلقة الأولى من مسلسل “شباب البومب 12″، الذي عُرض على قناة روتانا خليجية، حيث قام أبطال العمل بتقديم جرعة عالية من الكوميديا الممتعة، بينما حملت الحلقة الأولى عنوان “بوعبود .. جارنا الجديد أبو دم خفيف”، كما أن الحلقة تميزت بمشاهد ممتعة ومضحكة، حيث تم استعراض الحياة اليومية لعائلة عامر وأحداثها الكوميدية.

شباب البومب الحلقة 2

في مشاهد كوميدية ممتعة، تابع المشاهد تأثير تصرفات بنت عامر على أمور البيت، وتفاعل مع مواقف عائلية أخرى مليئة بالفكاهة، وقد لفتت الانتباه ردود الفعل الحماسية للجمهور عبر منصة “إكس”، حيث تفاعلوا بشغف وحماس مع الأحداث المقبلة، وعبروا عن توقعاتهم بتصاعد درجة الإثارة في الحلقات القادمة.

القنوات الناقلة لمسلسل شباب البومب الجزء 12

أن الفنان فيصل العيسى قام بتأكيد ضرورة أن تكون قناة روتانا خليجية حيث أنها هي من تمتلك حق بث وإذاعة الموسم الثاني من المسلسل خلال شهر رمضان القادم هذا وبالإضافة إلى أنه سوف يتم عرض الحلقات على قناة STC TV بالإضافة إلى منصة Alooy TV اونلاين.

تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة شباب البومب 2024

تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي ياه سات:

التردد: 12054

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

ومن جانب أخر نجد أن المسلسل يشهد مشاركة فعّالة من منظمة “فالكونز”، وهي إحدى الهيئات الإلكترونية البارزة في المملكة العربية السعودية، حيث تظهر في عدة مشاهد ضمن العمل، بالإضافة إلى تواجد أبرز صناع المحتوى التابعين لها.

تولى عدة مخرجين مهمة إخراج مواسم مسلسل معروف، حيث قدم ماجد الربيعان الأجزاء الأولى والثانية والرابعة، فيما قام جمعان الرويعي بإخراج الجزء الثالث، بينما أشرف سمير عارف على إخراج الأجزاء الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، كما يتميز المسلسل بمشاركة نخبة من الممثلين الموهوبين