تكنولوجيا

ببطارية عملاقة.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy F15 5G الجديد من سامسونج وأبرز مميزات الهاتف

Ahmed samirمنذ 12 ساعة
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مواصفات هاتف Galaxy F15 5G
مواصفات هاتف Galaxy F15 5G

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواصفات هاتف Galaxy F15 5G الجديد بعدما أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي الجديد Galaxy F15 5G والذي يعد من أبرز أنواع الهواتف التي تم إصدارها من قبل الشركة، حيث أنها عملت على توفير العديد من المميزات الجديدة به، والتي تتيح لكافة الحاصلين عليه التعامل معه بكل سهولة والحصول على العديد من الخدمات التي لا تتواجد في العديد من الهواتف الأخرى، لذا من خلال موضوع اليوم سوف نقدم لك مواصفات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Galaxy F15 5G الجديد من سامسونج

يضم هاتف سامسونج الجديد العديد من المواصفات المميزة ويمكن عرض مواصفات هاتف Galaxy F15 5G والتي تتلخص في الجدول التالي:

نوع البطاريةSuper AMOLED
مقياس الشاشة6.5 بوصة
دقة العرض2340 × 1080 بيكسل (FHD +)
معدل التحديث90 هرتز
المعالجMediaTek Dimensity 6100 Plus
الذاكرة العشوائية (RAM)6 و 4 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية128 جيجا بايت قابلة للتوسعة
نظام التشغيلأندرويد 14
واجهة المستخدمOne UI 6.0
فترة التحديثاتتحديثات أندرويد لمدة 4 أجيال وتحديثات أمان لمدة 5 سنوات
الكاميرات الخلفيةثلاثية: 50MP (رئيسية)، 5MP (فائقة الإتساع)، 2MP (ماكرو)
الكاميرا الأمامية13MP
سعة البطارية6000 مللي أمبير
الشحن السريع25 وات
منفذ السماعات3.5 ملم
مواصفات هاتف Galaxy F15 5G
مواصفات هاتف Galaxy F15 5G

مميزات شركة سامسونج

شركة سامسونج تعتبر من الشركات المتميزة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وتقدم لكافة العملاء العديد من المميزات الفريدة، والتي تتلخص في التالي:

  • تهتم الشركة بأن يتم توفير إصدارات حديثة من الهواتف الذكية الخاصة بها.
  • تقدم لك الشركة مواصفات مميزة لجميع انواع الهواتف الخاصة بها.
  • تتيح لك الشركة الحصول على ساعات ذات جودة عالية ومواصفات لا مثيل لها.
  • تقدم لك الشركة أجهزة ذات إمكانيات عالية توفر لك إمكانية تحميل أي تطبيق أو لعبة ترغب بها بكل سهولة.
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Ahmed samirمنذ 12 ساعة
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