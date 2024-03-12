ببطارية عملاقة.. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy F15 5G الجديد من سامسونج وأبرز مميزات الهاتف

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواصفات هاتف Galaxy F15 5G الجديد بعدما أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي الجديد Galaxy F15 5G والذي يعد من أبرز أنواع الهواتف التي تم إصدارها من قبل الشركة، حيث أنها عملت على توفير العديد من المميزات الجديدة به، والتي تتيح لكافة الحاصلين عليه التعامل معه بكل سهولة والحصول على العديد من الخدمات التي لا تتواجد في العديد من الهواتف الأخرى، لذا من خلال موضوع اليوم سوف نقدم لك مواصفات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Galaxy F15 5G الجديد من سامسونج

يضم هاتف سامسونج الجديد العديد من المواصفات المميزة ويمكن عرض مواصفات هاتف Galaxy F15 5G والتي تتلخص في الجدول التالي:

نوع البطارية Super AMOLED مقياس الشاشة 6.5 بوصة دقة العرض 2340 × 1080 بيكسل (FHD +) معدل التحديث 90 هرتز المعالج MediaTek Dimensity 6100 Plus الذاكرة العشوائية (RAM) 6 و 4 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة نظام التشغيل أندرويد 14 واجهة المستخدم One UI 6.0 فترة التحديثات تحديثات أندرويد لمدة 4 أجيال وتحديثات أمان لمدة 5 سنوات الكاميرات الخلفية ثلاثية: 50MP (رئيسية)، 5MP (فائقة الإتساع)، 2MP (ماكرو) الكاميرا الأمامية 13MP سعة البطارية 6000 مللي أمبير الشحن السريع 25 وات منفذ السماعات 3.5 ملم

مميزات شركة سامسونج

شركة سامسونج تعتبر من الشركات المتميزة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وتقدم لكافة العملاء العديد من المميزات الفريدة، والتي تتلخص في التالي: