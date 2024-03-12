المداح الحلقة 2 “ثلاثي الرعب يكتمل اليوم” تابع الأحداث لحظة بـ لحظة على قناة mbc

تم عرض الحلقة الثانية من مسلسل “المداح 4: أسطورة العودة”، حيث تكشف الحلقة النقاب عن حقيقة سميح، الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، ويظهر كإبليس متنكر في هيئة إنسان طيب يقدم أعمال الخير للناس، ونجد تورط الشيخ صابر، الذي يجسده الفنان حمادة هلال، في مشاكل عدة مع والدته وزوجته، بسبب تحذيره من سميح ووصفه بأنه شخص شرير ومؤذ.

مواعيد مشاهدة المداح الجزء 4 اسطورة العودة

يتم عرض مسلسل “المداح أسطورة العودة” على قناة MBC مصر ومنصة شاهد في تمام الساعة 8 مساءً، ويتناول المسلسل عالم الإنس والجن وتداعياتهما على حياة البشر، من خلال رحلة الشيخ صابر المداح في مواجهة قوى الشر والخير.

مسلسل المداح الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل “المداح: أسطورة العودة” مزيدًا من التطورات والمفاجآت، حيث كشفت رحاب، التي تجسدها هبة مجدي، عن وجود عمل فني يصورها في المقابر، فتظهر لها روح والدها جمال عبد الناصر، الذي يحذرها من زوجها صابر (حمادة هلال) ويكشف لها عن مشاعره الحقيقية.

وفي نهاية الحلقة، يقوم صابر بزيارة ضرغام (فتوح أحمد) للتحقق من الورثة، لكن يظهر صخر (دياب) ليهاجمه ويتلاعب بأساليبه الشيطانية لتحميل صابر الجريمة، وتصبح الأحداث مشوقة للغاية.

أبطال المداح الجزء الرابع

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب، بالإضافة إلى نجوم المواسم السابقة مثل هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان، بجانب ظهور خاص لعدد من النجوم المميزين.

تأتي السلسلة من تأليف كتاب مبدعين من بينهم أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وتحمل إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن، بالتعاون مع شركة أجورا ميديا للإنتاج.