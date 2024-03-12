“800 دينار“ شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر anem.dz ورابط التسجيل

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وهي عبارة عن مبلغ مالي وتب يتم منحه للسيدات التي ليس لديهم دخل ثابت والغرض من ذلك مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار الذي تعاني منه جميع البلاد وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل في المنحة.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

قامت الجهات المسؤولة بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التقديم على المنحة والخطوات كالتالي:

في البداية يجب على المتقدمة زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. قم بالنقر على خانة منحة المرأة الماكثة. يجب ملء النموذج الخاص بالمنحة وإرفاق جميع الأوراق. أخيرا يجب الضغط على زر إرسال الطلب وسوف يتم التواصل معكم بعد التحقق من البيانات المرسلة.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة وهي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 15 سنة وحتى 55 سنة.

يشترط أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية، كما يجب أن تكون مقيمة داخل دولة الجزائر بشكل دائم.

عدم امتلاك المتقدمة لأي مصدر دخل ثابت.

يرجى إرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تثبت استحقاق المتقدمة للدعم.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت