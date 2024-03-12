“من قلبه وروحه مصري“ موعد عرض مسلسل بكار في رمضان 2024 على قناة النهار.. هتشوف بكار ورشيدة

يعتبر مسلسل بكار واحد من المسلسلات الكرتونية المفضلة لدى الكثير ويتابعه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الفئات العمرية، يجب العلم أنه يتم إذاعة المسلسل منذ زمن طويل ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو يدور حول قصة بكار الطفل النوبي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص مسلسل بكار في رمضان 2024 من حيث المواعيد والقنوات الناقلة.

مسلسل بكار في رمضان 2024

تم إطلاق موسم جديد من المسلسل وذلك بعد أن حققت المواسم السابقة نجاح كبير، يروي المسلسل الحياة في بلاد النوبة والتي تقع في جنوب مصر، من الشخصيات الأساسية في المسلسل هو بكار عنزته رشيدة التي لا تفارقه وصديقه المفضل حسونة وهمام وفارس، تدور أحداث المسلسل حول أن بكار يقوم باكتشاف بلدته، كما أن بكار يواجه الكثير من المغامرات هو وأصدقائه ويحاول حلها بطرق مضحكة وترفيهية كما أن يدخل السلوك التعليمي ضمن حلوله وذلك ليكون المسلسل هادف ويقدم رسالة تربوية للأطفال، يتم عرض المسلسل على قناة النهار يوميا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

تردد قناة النهار على القمر الصناعي نايل سات

يجب العلم أن تم إطلاق مسلسل رمضان لأول مرة في عام 1998 ولكن تم وقف عرضه في عام 2016 وعاد مرة أخرى في عام 2024 وذلك تسبب في سعادة عدد كبير من محبي بكار، يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي: