لمتابعة أهم البرامج والمسلسلات اليمنية .. تردد قناة السعيدة الجديد 2024 على النايل سات

عدد كبير من الأفراد يرغبون في التعرف عن التردد الخاص بقناة السعيدة نظرًا لأنها تعرض عدد من البرامج الجذابة المميزة فضلاً عن عدد من المسلسلاتن اليمنية، علمًا بأن البث التجريبي للقناة كان في 15 أغسطس عام 2007، وتمكنت القناة من حصد ملايين المشاهدات، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد قناة السعيدة الجديد على النايل سات.

تردد قناة السعيدة اليمنية

مع بداية العام الجديد تم تحديث عدد كبير من الترددات من بينهم قناة السعيدة اليمنية، ويأتي التردد الجديد على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11900.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة السعيدة 2024 على عرب سات

التردد: 12187.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات استقبال قناة السعيدة الجديدة

من أجل استقبال قناة السعيدة الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك لابد من إتباع الخطوات التالي:

النقر على زر موافق الموجود في الريموت الكونترول.

انقر على خيار الإعدادات ثم يتم اختيار التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي الذي ترغب باستقبال القناة خلاله.

إضافة التردد التي تم ذكره في الأعلى وإدخال كل البيانات التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

برامج قناة السعيدة الفضائية اليمنية

من الجدير بالذكر أن قناة السعيدة تقوم بعرض عدد من البرامج الاجتماعية والثقافية المميزة التي حصدت نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، وتأتي البرامج على النحو التالي: