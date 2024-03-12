امساكية رمضان 2024 في العراق تعرف على متى يجب التوقف عن الطعام والشراب

يدخل شهر رمضان فيعم الفرحة على المسمين، ويجعلهم يبحثون عن الأحكام التي يصح بها صومهم، ومنها امساكية رمضان، حيث يبحث المواطنين في العراق عن أوقات الصيام التي يجب فيها الكف عن الطعام والشراب، وكذلك أوقات الفطر التي يحل فيها الطعام والشراب، وغير ذلك من الأحكام التي يبحثون عنها ليصححوا صيامهم ويوافقوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم امساكية شهر رمضان 2024 حسب توقيت محافظة بغداد، والوقت الفعلي للامساك.

امساكية رمضان 2024 في العراق

تعد إمساكية شهر رمضان 2024 في العراق محور بحث كثير من المواطنين في العراق ليتعرفوا على موعد صومهم وموعد فطرهم طوال شهر رمضان، وهم إلى ذلك يريدون معرفة أوقات الصلوات، لينظموا أوفاتهم على أدائه في المساجد قدر استطاعتهم، فهذا حال كثير من المسلمين الذين يحرصون على استغلال ذا الشهر في الطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى، ومن خلال الجدول التالي نبين مواقيت الصلوات الخمسة طوال شهر رمضان في العراق محافظة بغداد.

كم الإمساك في رمضان؟

يبحث الكثيرون من الصائمين عن وقت الإمساك، وهل هو قبل الفجر بوقت أم غير ذلك، ويترددون كثيرًا في تحديده فالبعض يراه قبل الفجر 15 دقيقة والبعض الأخر يرى غير ذلك، وفي الحقيقة أن وقت الإمساك حدده الله تبارك وتعالى فلم يعد لأحد في قول، قال تعالى “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ”.

لذلك وقت الإمساك الفعلي هو وقت آذان الفجر، كما أن وقت الفطر هو وقت آذان المغرب، نسأل الله إن يتقبل منا الصيام والقيام، كان عرض امساكية رمضان 2024 في العراق ليكون معنا بيانا يمواقيت الصلاة طوال الشهر ومواعيد الإمساك والفطر.