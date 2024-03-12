اسعار الذهب في العراق اليوم وحقيقة انخفاض الذهب في الأسواق المحلية

أكثر ما يتساءل عنه في العراق اسعار الذهب اليوم، والتي أصبحت تشغل كثير من المواطنين، خاصتا المستثمرين الذي أصبح الذهب لهم ملاذ أمن يحتمون به في ظل الأزمات الاقتصادية وعدم استقرار سوق العملة لا سيمال الدولار، لذلك تشكل اسعار الذهب محور اهتمام عن الكثيرين، ومن أجل ذلك ننقل لكم عبر موقع البديل الإخباري اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في العراق، وتوقعات اسعار الذهب في المستقبل.

اسعار الذهب في العراق

عند الاطلاع على اسعار الذهب في العراق في الفترة الحالية نجد أن السعر غير مستقر، فمنذ بداية شهر مارس كان يسجل الذهب لعيار 21 ما يزيد عن 79 ألف دينار بقليل، وها هو اليوم يتجاوز 80 ألف دينار، مع تخلل هذه الفترة صعود وهبوط في الأسعار، فيمَا يسجل عيار 18 في هذا اليوم 68972 ألف دينار، وعيار 24 يسجل أيضا 91723 ألف دينار، كما سنبين أسعار هذه الفترة بالتفصيل من خلال الجداول التالية:

ما هي توقعات الذهب في 2024؟

بشكل عام، توقعات الذهب في العراق تتشابه مع التوقعات العالمية، حيث يتوقع خبراء السوق ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال عام 2024، كما يتوقع البنك المركزي العراقي استقرار أسعار الذهب مع ميل طفيف للارتفاع، ويرى بعض المحللين أيضا أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يضغط على أسعار الذهب في العراق، وفي الحقيقة أن ذلك كله مجرد توقعات ترجع إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على سوق الذهب بشكل مباشر.

متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟

ينخفض الذهب بناء عل مجموع من العوامل، فبها يرتفع أسعار الذهب وكذلك عن ضبطها يرجع إلى مسار الطبيعي من هذه العوامل ما يلي:

ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.

ارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب مما يؤدي إلى رفع الأسعار.

المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي أيضا إلى رفع الطلب على الذهب مما يدعم رفع الأسعار.

ضعف الأداء الاقتصادي يؤدي أيضا إلى رفع أسعار الذهب.

لذلك من الأهمية أن نعلم كيف نضبط اسعار الذهب في العراق حتى نحد من مخاطر ارتفاع الاسعار ولا نساعد في زيادة العوامل التي تؤثر على سعر الذهب.