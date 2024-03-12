بشرتك فيها تجاعيد! بتتحرجي قدام أصحابك من لون البشرة؟.. مكونات طبيعية ومذهلة هتخلصك من التجادعيد وتشد بشرتك

التجاعيد من أكثر الأمور التي تُسبب إحراجاً للعديد من الفتيات والنساء، فضلاً عن أن هذه التجاعيد تظهر على الوجه واليدين، وغيرها من الأماكن الظاهرة المعرضة للشمس بشكل مستمر، حيث إن العديد من السيدات يرغبون في معرفة أقوى الوصفات التي تُساهم في القضاء على التجاعيد وتجعل البشرة ذات رونق مناسب يمكن الإعتماد عليه، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الأفوكادو في القضاء على التجاعيد

الأفوكادو من أهم المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في القضاء على التجاعيد وشد البشرة بكل سهولة، فضلاً عن إمكانية استخدامها كما في الخطوات الأتيه:-

في البداية يتم هرس حبة من الأفوكادو.

القيام بوضعها على جميع مناطق البشرة التي تُعاني من التجاعيد.

وعليه يتم تركها لمدة ربع ساعة ليتم غسلها في النهاية بماء الورد.

زلال البيض في إزالة التجاعيد من الوجه

ويمكن كذلك استخدام زلال البيض في إزالة التجاعيد، نظرًا لاحتواءه على العديد من البروتينات وفيتامين ب، مما يُساعد ذلك على الوقاية من التجاعيد وجعل البشرة أكثر نضارة، حيث يمكن استخدامه وفقًا لما يلي:-