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فايتك كتيير.. تنزيل تردد قناة روتانا خليجية 2024 تابع أروع وأجمل المسلسلات في رمضان
قناة روتانا خليجية من أبرز وأفضل القنوات الفضائية التي تقوم بنقل العديد من المسلسلات العربية، وتقع مقرها في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن القناة أثبتت وجودها على الأقمار الصناعية بنقلها لمجموعة هائلة من المحتوى الفني الكوميدي الناجح، وجذبت خلاله ملايين المشاهدين والمتابعين من مختلف دول العالم العربي، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد للقناة على جميع الأقمار الصناعية.
تردد قناة روتانا خليجية على النايل سات 2024
يمكن معرفة التردد الجديد لقناة روتانا خليجية على النايل سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي يكون النايل سات.
- التردد فهو 11259.
- استقطاب القناة هو رأسي.
- بيننما معامل تصحيح الخطأ يكون:4/3.
- معدل الترميز: 27500.
تردد قناة روتانا خليجية العرب سات
ويسهل كذلك استقبال تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للأتي:-
- القمر الصناعي يكون عرب سات.
- التردد هو 11223.
- استقطاب القناة هو رأسي.
- معدل الترميز فهو 27500.
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خطوات استقبال قناة روتانا خليجية
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة روتانا خليجية على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي: –
- أن يتم التحكم بجهاز الريمود.
- ومن ثم يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.
- وعليه يتم إدخال التردد الجديد لقناة روتانا خليجية.
- القيام بتحديد القمر الصناعي بعد ذلك.
- ليتم الضغط على زر “بحث”.
- وفي النهاية ستتمكن من استقبال قناة روتانا خليجية على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات.