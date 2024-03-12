ألف مبرووك للفائزين.. “وزارة التربية” تُعلن أسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية تعاقد الـ50 ألف

مسابقة وزارة التربية هي من أشهر المسابقات التي حدثت ضجة كبيرة جدا حول عدد كبير جدا من الباحثين عن العمل وبعض التعيينات التي قامت باتخاذها في الاعتبار وزارة التربية والتعليم مؤكدا أيضا أنها قامت بإتمام عقد عمل لما يقارب من 50 ألف مواطن حتى يقوم بالبحث عن عمل فبالتالي يمكنهم أن يقوموا بتجهيز بعض الأوراق الخاصة بهم حتى يتمكنوا من القبول في وزارة التربية والتعليم وبالتالي سوف نتحدث بالتفصيل وفقا لهذا المقال

رابط أسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية الـ 50 ألف

وزارة التربية والتعليم قامت بعمل فحص دقيق جدا لتعيين عدد كبير جدا من المواطنين الراغبين في عملية التقديم بشكل رسمي مما قامت أيضا بفحص الطلبات وأكدت على قبول عدد 50 ألف معلم فإذا كنت ترغب في معرفة أسماء المقبولين قم باتباع السطور القادمة:

يجب أن نقوم الدخول مباشرة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية.

ثم نضغط الآن على عقود التعيينات نضغط الآن على تحميل اسماء المتقدمين.

سوف يظهر امامنا الآن أسماء الكشوفات المقبولة لوزاره التربية والتعليم.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم على مسابقة وزارة التربية

هناك بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها نقوم بتحضير الأوراق اللازمة لعملية القبول في المسابقة: