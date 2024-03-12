انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. توقعات حالة الطقس في السعودية ليوم الثلاثاء ٠٢-٠٩-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م

نشر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة الموافق ٠٢-٠٩-١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م، حيث تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية، في الوقت نفسه، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تقليل الرؤية على الأجزاء الجنوبية الشرقية، كما يتوقع هبوط في درجات الحرارة على أجزاء أخرى من المملكة، وإليكم التفاصيل.

حالة البحر اليوم 2 رمضان 1445 هـ في السعودية

في البحر الأحمر تتجه الرياح السطحية من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي، لتتحول تدريجياً إلى الاتجاه الشمالي الغربي إلى الجنوبي الغربي بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الجنوبي الغربي إلى الغربي بسرعة مماثلة على الأجزاء الجنوبية، يتراوح ارتفاع الموج في هذه المنطقة بين نصف متر ومتر، مع حالة خفيفة للبحر.

بينما تهب الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 25 و50 كيلومتراً في الساعة، ارتفاع الموج يتراوح في هذه المنطقة بين متر ونصف ومترين ونصف، مع حالة متوسطة إلى مائجة للبحر.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن السعودية اليوم الثلاثاء الموافق ٠٢-٠٩-١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م

فيما يلي بيانات حول درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية اليوم الموافق ٠٢-٠٩-١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م لعدد من المدن في المملكة العربية السعودية:

أبها: 23 / 14، أمطار رعدية

الباحة: 22 / 15، عوالق

بريدة: 24 / 13، صحو

تبوك: 28 / 9، صحو

الدمام: 24 / 15، عوالق

الدوادمي: 26 / 15، عوالق

جازان: 35 / 27، أمطار رعدية

جدة: 35 / 24، صحو

الخرج: 26 / 17، عوالق

حائل: 25 / 9، صحو

مكة: 40 / 25، غائم جزئي مع عوالق ترابية

المدينة المنورة: 34 / 20، غائم جزئي مع عوالق ترابية

المجمعة: 23 / 12، عوالق

نجران: 31 / 18، أمطار رعدية

الرياض: 25 / 16، عوالق

شرورة: 35 / 25، أمطار رعدية

سكاكا: 22 / 9، صحو

عرعر: 21 / 8، صحو

وادي الدواسر: 31 / 22، عوالق

وهكذا، توضح هذه البيانات أن السعودية ستمر اليوم بطقس يتخلله بصورة عامة العوالق والأمطار الرعدية مع بعض المناطق التي ستشهد صحواً.