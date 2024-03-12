ارتفاع تاني في الفراخ! أسعار الدواجن مع ثاني أيام رمضان.. سعر الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات

شهدت أسعار الدواجن حالة مع الإرتفاع الطفيف في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، ومع ثاني أيام شهر رمضان المبارك، فضلاً عن أن سعر الدواجن للمستهلك تراوح من 100 إلى 106 جنيهات في العديد من المحلات، على أن بلغ سعره داخل المزرعة من 92 إلى 94 جنيهًا، ويختلف السعر وفقًا للمنطقة والمحافظة إضافة إلى تكلفة النقل التي تتم به.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024

ووصل سعر الفراخ الساسو في المزرعة نحو 106 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى أن الفراخ الأمهات سجلت 80 جنيهًا للكيلو، كما ارتفع الكتكوت الساسو ليُسجل 14 جنيهًا، هذا وأن سعر الكتكوت الأبيض سجل 30 جنيهًا، وتختلف الأسعار وفقًا للتحديثات التي تتم على جميع بورصة الدواجن وحتى يتمكن جميع المواطنين من التعرف على الأسعار الحقيقة والعادلة بشكل يومي دون زيادة أو انخفاض في السعر.

سعر كرتونه البيض الموافق 12 مارس 2024

ووصلت سعر كرتونه البيض نحو 151 جنيهًا للكرتونه الواحدة داخل المزرعة، فضلاً عن وصول سعر كرتونه البيض البلدي إلى 148 جنيهًا، كما أنها تصل إلى المستهلكين بهذا السعر باختلاف طفيف وفقًا لمصاريف النقل، هذا وأن سعر كرتونه البيض الأحمر سجل 154 جنيهًا، إضافة إلى أن هذه الأسعار من المتوقع أن تزيد وفقًا للمنطقة وكذلك تحرك السوق في الوقت الحالي وعدم ثباته في العديد من السلع المختلفة.