شارك واكسب.. مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 3 رمضان 2024 مع الإعلامية مايا العبسي على قناة السعيدة

مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 3 رمضان 2024 التي يترقبها ملايين الأشخاص والتي تعتبر من أهم وأشهر المسابقات، حيث انطلقت مسابقة السعيدة لأول مرة في رمضان 2019 وشارك بها الكثير من الأشخاص، تمنح مسابقة السعيدة العديد من الجوائز النقدية للفائزين، حيث يفوز في كل حلقة جديدة فرد واحد، كما تتم عملية التسجيل على سؤال المسابقة الجديدة بشكل إلكتروني لتسهيل الوقت والمجهود على المتقدمين، طائر السعيدة هي مسابقة يمنية الهدف منها هو إدخال الفرحة والسعادة على الكثير من الأسر في شهر رمضان

كما يتم تقسيم السؤال على جزئين، الجزء الأول السؤال الذي يتم طرحه إلكترونياً عبر موقع السعيدة، والجزء الثاني من السؤال يتم طرحه للمارين في إحدى الشوارع اليمينية والتي تقوم بطرحه الإعلامية الكبيرة مايا العبسي، واليوم عبر الفقرات التالية نوضح لكم المزيد حول مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 3 رمضان 2024.

مسابقة طائر السعيدة 6 السؤال 3 رمضان 2024

منذ عدة سنوات اعتادت قناة السعيدة اليمنية التي تقدم برنامج طائرة السعيدة والذي يتابعه ملايين الأشخاص، ويحرص الكثير على المشاركة في المسابقة لربح الكثير من المال، حيث تقدم المسابقة جائز تصل قيمتها نحو نصف مليون ريال يمني، كما يتم نقل برنامج طائر السعيدة الموسم السادس عبر قناة السعيدة يومياً في رمضان ويتم الإعلان عن أسماء الفائز من خلال القناة في تمام الساعة العاشرة مساءً لبدء التسجيل في المسابقة عليكم اتباع الخطوات التالية:

أولاً يرجى تسجيل الدخول على الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط مسابقة طائر السعيدة 6. ثم إدراج أسم المتسابق رباعي. الإطلاع على سؤال المسابقة. إضافة رقم الهاتف الجوال. حدد المحافظة. ثم إختر إجابتك الصحيح والنقر إرسال.

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2024