رابط التقديم في مسابقة 18 الف معلم 2024 تعرف على المؤهلات المطلوبة وموعد المسابقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة 18 الف معلم منذ وقت قليل لحاجتها إلى مدرسين في المراحل الابتدائية، كما أعلنت أيضا التخصصات المطلوبة نحو بعض التخصصات في كُلِّيَّة الآداب والتربية وغيرها من التخصصات الأخرى، على أن يقدم الجميع على موقع وزارة التربية والتعليم، ليتم اختبارهم في الموعد المحدد، وأكدت وزارة التربية والتعليم على شفافية الاختبارات والتقديم، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم رابط التقديم على المسابقة وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة وموعد المسابقة.

رابط التقديم على مسابقة 18 ألف معلم

قدم على مسابقة 18 الف معلم عن طريق بوابة الوظائف الحكومية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية. اضغط على وظائف ومن ثم ادخل على وظائف التربية والتعليم. حدد المحافظة التابع لها. اختر التخصص الخاص بك من بين التخصصات المعروضة. اضغط تقديم طلب. أكد التقديم بالضغط على تسجيل في إعلان 18 الف معلم. يطلب منك إدخال بعض البيانات مثل المؤهل ومستوى المؤهل وطريقة شغل الوظيفة ونحوه. أدخل جميع البينات بشكل صحيح واضغط على تقدم.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

تقدم مسابقة تعيين 18 الف معلم لتوفير مدرسين ي المواد التالية:دراسات اجتماعية، ورياضيات، وعلوم، ولغة عربية، ولغة إنجليزية، وحاسب آلى وأنشطة.

لذلك ستكون التخصصات المطلوبة كليات التربية العام، والتربية الأساسي، والعلوم في بعض التخصصات منها، وخريجي بعض الكليات الحاصلين على دبلوم تربوي، وأيضا كُلْيَة آداب تاريخ وجغرافيًا.

موعد مسابقة التربية والتعليم 18 ألف معلم 2024

يتم إعلان المسابقة لتعين المعلميين مع بداية العام المقبل، لذلك من المتوقع الإعلان عن موعد اختبارات مسابقة 18 الف معلم خلال هذه الفترة، لكي ينتهوا من جميع الاجراءات وتسليمهم العمل العام المقبل، وهذا ضمن خطة الوزارة في تعين 150 الف معلم على مدة خمس سنوات، والتي ابتدءتها في عام 2022 ومستمرة حتى الآن.