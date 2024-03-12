حسابك دخله 10000 دينار زي الهوا.. “المالية” تُفاجئ المواطنين بتعديل رواتبهم وإضافة زيادات جديدة مع ثاني أيام رمضان

مع ثاني أيام شهر رمضان المبارك، تزداد التساؤلات من العراقيين عن الزيادات الجديدة التي تم تطبيقها من قبل مجلس الوزراء العراقي، لتكشف وزارة المالية العراقية، أن الزيادة التي مازالت سارية في الوقت الحالية هي تبلغ 100 ألف دينار عراقي، يتم العمل على تطبيقها بجميع رواتب المتقاعدين في كافة المحافظات العراقية، إضافة إلى إمكانية القيام بالتعرف على سلم الرواتب بعد التعديل، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هو سلم رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة في العراق؟

حددت وزارة المالية العراقية، سلم رواتب المتقاعدين التي تشمل العديد من المواطنين في كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي: –

وصل الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى 500 ألف دينار عراقي.

في حين أن راتب الـ 450 ألف زاد ليكون 550 ألف دينار عراقي.

بينما راتب الـ 525 ألف دينار عراقي وصل إلى 625 ألف دينار عراقي.

إضافة إلى أن رواتب الـ 725 ألف دينار بعد الزيادة بلغت 825 ألف دينار عراقي.

هذا وأنه في حالة إذا كان راتب التقاعد مليون دينار عراقي فلا يستحق الزيادة المنوط بها.

كيفة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا للأتي:-