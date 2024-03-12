لولو أنا أسفه.. استقبل الان قناة لولو وناسة أطفال 2024 على نايل سات وعرب سات بجودة هائلة

قناة وناسه للأطفال واحدة من احب القنوات وافضلها حيث تهتم ببث برامج القنوات العديدة الخاصة بالأطفال، يحبها الأطفال كونها مميزة في بث محتوياها تعمل دائما علي تحديث وتطوير القناه، تجذب انتباه العديد من الأطفال من خلال الشخصيات الكرتونية التي تقوم بأداء الأدوار بإبداع، علي الرغم من وجود قنوات كثيرة خاصة ببرامج الصغار إلا أنها تعتبر من افضلهم يتساءل دائما الجميع علي الترددات الخاصة بقناة وناسه، كيفية تحميلها علي شاشات التلفاز من خلال تلك الموضوع سنوضح جميع التفاصيل الخاصة بقناه وناسه.

آلية تحميل قناه وناسه علي شاشات التلفاز

قم بالنقر علي إعدادات الجهاز من خلال الريسيفر.

ثم قم بالنقر علي زر التثبيت اليدوي.

يجب النقر علي خانة البحث.

قم بإدخال التردد، معامل الاستقطاب، معدل الترميز، القمر الصناعي.

يرجي الضغط علي زر البحث، سيتم علي الفور تحميل القناه علي شاشات التلفاز، اضغط علي أيقونة الحفظ.

محتوى قناه وناسه للأطفال

لولو الشطوره.

لولو اسفه.

وين جزمت لولو.

لولو الشرطية.

ميدوا ولد شاطر شو بيقول لماما.

لولو عندها خمس حواس.

التردد الجديد عبر النايل سات قناة وناسه

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معامل الاستقطاب: عمودي.

التردد الخاص بها: 11470.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: النايل سات.

قناه وناسه تبث علي العرب سات

استقطاب القناه: عمودي.

معامل التصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

معدل ترميز: 27500.

خصائص قناه وناسه