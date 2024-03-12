ثبت تردد قناة mbc مصر على النايل سات بأعلى جودة ولا تفوتك مسلسلات وبرامج رمضان 2024

واحدة من القنوات الفضائية التي محل بحث المواطنين والمواطنات بالوقت الحالي هي قناة إم بي سي مصر، حيث القناة تقوم بالوقت الحالي بعرض عدد من المسلسلات والبرامج الرمضانية الشهيرة، حيث القناة تابعة لشركة المتحدة للإعلان ومتخصصة في عرض البرامج والأفلام المصرية المميزة، ويتنوع المحتوى ما بين الدراما والفن والسياسية والبرامج الاجتماعية والنسائية أيضًا، ونذكر لكم تردد القناة وخطوات استقباله.

تردد قناة mbc مصر

تقوم قناة إم بي سي مصر في رمضان 2024 بعرض عدد من المسلسلات على شاشتها، والتي حصدت أعلى نسبة مشاهدة في رمضان هذا العام، حيث مسلسل نعمة الأفاوكاتو، صلة رحم، العتاولة، أشغال شقة، المداح أسطورة العودة، بالإضافة إلى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، فضلًا عن أن سبب شهرة القناة أيضًا برنامج رامز جلال “رامز جاب من الآخر”، والذي يتم عرضه بشكل يومي على شاشتها، وتتميز القناة بإذاعة البث الخاص بها على النايل سات بجودة عالية HD وجودة SD، وتأتي الترددات للقناة على النحو التالي:

نايل سات جودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نايل سات جودة SD

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11785.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نقل تردد قناة mbc مصر على الريسفر

وضحنا لكم تردد قناة mbc مصر على النايل سات بالجودة المتوسطة والجودة العالية، ويمكن بكل سهولة لقط التردد لمتابعة المسلسلات والبرامج الرمضانية 2024 على القناة من خلال ما يلي: